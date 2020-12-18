Смерть Кернеса, пресс-конференция Путина, коронавирус у Макрона. Главное за день

Кернес умер

61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес после нескольких месяцев пребывания в немецкой клинике "Шарите", куда был госпитализирован с коронавирусной инфекцией, скончался. В Харькове объявили трехдневный траур. Похороны ориентировочно состоятся 21–22 декабря, сообщили в горсовете.

Вместо Кернеса обязанности мэра Харькова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов, рассказала глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

Журналист Леонид Швец в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал мнение, что после смерти градоначальника в Харькове может усилиться борьба за влияние. Ключевыми лицами в городе он назвал бизнесменов Павла Фукса и Александра Ярославского.

"Если спросишь, что на том свете, отвечу: галлюцинации. Я был там пять дней". Самые яркие цитаты Кернеса из интервью "ГОРДОН"

Рада назначила Шкарлета и Лещенко, но провалила голосование за Витренко

Верховная Рада назначила уполномоченного президента Украины по земельным вопросам Романа Лещенко на должность министра аграрной политики Украины. "За" проголосовали 242 народных депутата.

Также парламент поддержал назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета, который до этого временно возглавлял ведомство. Решение поддержало минимально необходимое количество нардепов – 226. При этом "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос" не дали ни одного голоса. Когда на табло в Раде показали результаты голосования по фракциям, парламентарии начали скандировать: "Ганьба!"

После заседания Рады народный депутат от "Голоса" Инна Совсун заявила, что во время голосования за Шкарлета в парламенте кнопкодавили. В связи с этим фракция намерена обжаловать назначение.

Рада отказалась поддержать кандидатуру бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. Парламент, вероятно, вернется к этому вопросу в январе, рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Евросоюз продлил секторальные санкции против РФ

Совет Европейского союза официально утвердил решение продлить санкции в отношении отдельных секторов экономики Российской Федерации на шесть месяцев – до 31 июля 2021 года.

Антоненко снова не смягчили меру пресечения

Защита музыканта и добровольца Андрея Антоненко, который фигурирует в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, ходатайствовала о смягчении меры пресечения для музыканта, так как состояние его здоровья ухудшилось. Антоненко рассказал, что у него проблемы с сердцем и сосудами, кроме того, обострилась болезнь вен ноги.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства, но разрешил этапировать музыканта в больницу на обследование.

Макрон заболел COVID-19

Президент Франции Эммануэль Макрон получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию COVID-19. Он перешел на удаленный режим работы.

На самоизоляцию ушла также первая леди Франции Бриджит Макрон. Симптомов заболевания у супруги президента Франции нет, она получила отрицательный результат теста на COVID-19 и в ближайшее время сделает повторный, сообщили в Елисейском дворце.

Путин дал ежегодную пресс-конференцию

Президент РФ Владимир Путин сегодня более четырех часов общался с журналистами. Он заявил, что Россия будет наращивать поддержку оккупированного Донбасса "не только по гуманитарной линии", "в целом" поддержал вывод российских войск из Приднестровья и заявил, что собственных запасов пресной воды в оккупированном РФ Крыму "достаточно".

Он назвал "легализацией материалов американских спецслужб" расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором говорится, что российского оппозиционера Алексея Навального отравила группа сотрудников ФСБ. Навальный в ответ сыронизировал, что выводы Путина "потрясающе" логичны.

Также Путин заявил, что еще не решил, будет ли снова баллотироваться в президенты, и объяснил, почему не вакцинировался от коронавирусной инфекции российским препаратом "Спутник V".

Украинскому журналисту, собственному корреспонденту агентства УНИАН Роману Цимбалюку не дали возможность задать вопрос, хотя он сидел с большим плакатом, на котором было написано "Україна".

В комментарии изданию "ГОРДОН" Цимбалюк подчеркнул, что острых вопросов Путину сегодня не задавали.

"Путин дал понять, что все инициативы [президента Украины Владимира] Зеленского по деоккупации территорий и о мире ничего общего с жизнью не имеют. То есть не собираются россияне вести с нами переговоры, разве что об уступках и капитуляции, де-факто о признании оккупационных администраций", – резюмировал журналист.