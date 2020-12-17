Рада отказалась назначать Витренко первым вице-премьер-министром Украины

Бывший топ-менеджер "Нафтогазу" Юрий Витренко перед голосованием за назначение первым вице-премьер-министром – министром энергетики Украины заявил, что оптовую цену на газ можно снизить.

17 декабря Верховная Рада отказалась поддержать кандидатуру бывшего топ-менеджера НАК "Нафтогаз Україна" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики Украины. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

За проголосовали 186 народных депутатов при необходимых 226, против – 19.

Представляя Витренко в качестве кандидата, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что тот "имеет многолетний успешный опыт в сфере энергетики... отвечал за успешный судебный процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже".

Перед народными депутатами выступил сам Витренко.

"Украина и украинцы нуждаются не только в каком-то кратковременном положительном эффекте, а в долгосрочном нормальном развитии экономики и энергетики", – заявил он.

Витренко также отметил, что оптовую цену на газ можно снизить, в частности, повышением собственной добычи.

Кандидатуру топ-менеджера на должность первого премьер-министра не поддержал накануне парламентский комитет по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

В 2018 году он получил около 6 млн долларов премии за Стокгольмский арбитраж.

Витренко отмечал 11 февраля, что обратился к руководству "Нафтогазу" по поводу нарушения компанией трудового договора и невыплаты ему оставшейся части премии за победу над "Газпромом". В феврале он рассказал, что подал по этому поводу иск в суд.