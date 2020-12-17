Витренко отверг информацию Бутусова о получении 170 млн грн премии

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко заявил, что не знает о 170 млн грн премии, которые он якобы получил. Об этом сообщал главред издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко отверг информацию главного редактора издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова о том, что он якобы получил 170 млн грн премии. Так экс-менеджер "Нафтогазу" прокомментировал пост журналиста в Facebook.

"Ваша информация не соответствует действительности. В частности о том, что я получил деньги. По крайней мере я об этом не знаю", – написал Витренко.

Он объяснил, что постановление №141 Кабинета Министров Украины от 5 февраля об оплате труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики не имеет к нему отношения.

"Я не являюсь руководителем и не был руководителем "Нафтогазу". Ну и так далее", – объяснил Витренко.

Скриншот: Юрий Бутусов / Facebook

16 января Бутусов со ссылкой на источники в "Ощадбанке" и "Нафтогазі" заявил, что "Нафтогаз" перечислил на счет Витренко 170 млн грн премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Журналист назвал происходящее "взяткой за лояльность" и охарактеризовал как коррупционное преступление, связанное с возможным назначением Витренко первым вице-премьер-министром.

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

В 2018 году он получил около 6 млн долларов премии за Стокгольмский арбитраж.

Витренко отмечал 11 февраля, что обратился к руководству "Нафтогазу" по поводу нарушения компанией трудового договора и невыплаты ему оставшейся части премии за победу над "Газпромом". В феврале он рассказал, что подал по этому поводу иск в суд.