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Землянский: Говорят о назначении Витренко министром энергетики. Министр с конфликтом интересов с государством на 20 млн долларов

Комментируя вероятность назначения на должность министра энергетики экс-исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский заявил, что кадровый кризис власти очевиден.

Валентин Землянский: Зато борьба с коррупцией достигла невероятных высот. Это Украина, детка
Валентин Землянский: Зато борьба с коррупцией достигла невероятных высот. Это Украина, детка
Фото: politrada.com

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский заявил в своем Facebook, что новым министром энергетики могут назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, у которого есть конфликт интересов.

"Ходят слухи о назначении пана В на позицию министра энергетики. Кадровый кризис власти очевиден. Министр с конфликтом интересов на 20 млн долларов. Зато борьба с коррупцией достигла невероятных высот. Это Украина, детка", – прокомментировал он новость издания "Обозреватель".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3618706478188706&id=100001481688318

Портал написал, что Витренко рассматривают как одного из кандидатов на эту должность. Авторы отмечают, что при этом он требует от НАК "Нафтогаз" 94 миллиона гривен невыплаченной премии за победу в Стокгольмском арбитраже. Компания же в сентябре отчиталась о 12 млрд убытка зла первое полугодие.

"При этом убыточной компания стала, в том числе, в результате работы самого Витренко... Топ-менеджерам "Нафтогаза", которые привели национальную компанию к многомиллиардным убыткам, прописали в контрактах выплату премий в размере 1% от 2,9 млрд долларов – суммы выигрыша в споре с "Газпромом". Часть суммы была выплачена Витренко, однако "Нафтогаз" просрочил шесть квартальных платежей. Они и составили около 3,9 млн долларов или 94 млн гривен по курсу на момент подачи иска", – объяснил "Обозреватель".

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа.

13 мая 2020 года он сообщил, что через два месяца будет уволен в связи с сокращением должности. Витренко заявил, что эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" больше не является приоритетом компании, и именно с этим связано его увольнение. Витренко также раскритиковал работу главы правления НАК Андрея Коболева и назвал его неэффективным управленцем.

Коболев ответил, что любой сотрудник должен приносить пользу компании, которая платит ему зарплату, и иногда "ценность человека становится ниже, чем компания на него тратит".

В НАК заявили, что должность исполнительного директора будет сокращена в рамках трансформации компании, что призвано устранить дублирование функций, упростить взаимодействие подразделений и повысить эффективность работы.

Теги: Валентин Землянский, НАК Нафтогаз, Министерство энергетики, Юрий Витренко
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