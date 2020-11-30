Землянский: Говорят о назначении Витренко министром энергетики. Министр с конфликтом интересов с государством на 20 млн долларов

Комментируя вероятность назначения на должность министра энергетики экс-исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский заявил, что кадровый кризис власти очевиден.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский заявил в своем Facebook, что новым министром энергетики могут назначить бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, у которого есть конфликт интересов.

"Ходят слухи о назначении пана В на позицию министра энергетики. Кадровый кризис власти очевиден. Министр с конфликтом интересов на 20 млн долларов. Зато борьба с коррупцией достигла невероятных высот. Это Украина, детка", – прокомментировал он новость издания "Обозреватель".

Портал написал, что Витренко рассматривают как одного из кандидатов на эту должность. Авторы отмечают, что при этом он требует от НАК "Нафтогаз" 94 миллиона гривен невыплаченной премии за победу в Стокгольмском арбитраже. Компания же в сентябре отчиталась о 12 млрд убытка зла первое полугодие.

"При этом убыточной компания стала, в том числе, в результате работы самого Витренко... Топ-менеджерам "Нафтогаза", которые привели национальную компанию к многомиллиардным убыткам, прописали в контрактах выплату премий в размере 1% от 2,9 млрд долларов – суммы выигрыша в споре с "Газпромом". Часть суммы была выплачена Витренко, однако "Нафтогаз" просрочил шесть квартальных платежей. Они и составили около 3,9 млн долларов или 94 млн гривен по курсу на момент подачи иска", – объяснил "Обозреватель".

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа.

13 мая 2020 года он сообщил, что через два месяца будет уволен в связи с сокращением должности. Витренко заявил, что эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" больше не является приоритетом компании, и именно с этим связано его увольнение. Витренко также раскритиковал работу главы правления НАК Андрея Коболева и назвал его неэффективным управленцем.

Коболев ответил, что любой сотрудник должен приносить пользу компании, которая платит ему зарплату, и иногда "ценность человека становится ниже, чем компания на него тратит".

В НАК заявили, что должность исполнительного директора будет сокращена в рамках трансформации компании, что призвано устранить дублирование функций, упростить взаимодействие подразделений и повысить эффективность работы.