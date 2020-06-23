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Коболев об увольнении Витренко из "Нафтогазу": Бывают ситуации, когда ценность человека становится ниже, чем компания на него тратит

Комментируя увольнение исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, глава правления компании Андрей Коболев заявил, что каждый сотрудник должен приносить какую-то пользу компании, которая платит ему зарплату.

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Коболев отказался сообщить подробности, почему "Нафтогаз" решил попрощаться с Витренко
Коболев отказался сообщить подробности, почему "Нафтогаз" решил попрощаться с Витренко
Фото: Складні питання в енергетиці / Facebook

Глава правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев в интервью LIGA.net, которое вышло 22 июня, прокомментировал увольнение из группы исполнительного директора Юрия Витренко.

Он отказался сообщить подробности, почему "Нафтогаз" решил попрощаться с Витренко, но отметил, что каждый сотрудник должен приносить компании пользу. 

"У каждого из нас есть свои плюсы и минусы, но должен быть баланс. Неважно, как зовут этого человека, – он должен приносить какую-то пользу компании, которая платит ему зарплату. И бывают ситуации, когда ценность этого человека становится ниже, чем компания на него тратит или из-за него теряет", – сказал Коболев. 

Глава правления НАК отметил, что когда такие ситуации возникают, он как руководитель должен принимать решения.  

"Когда этот баланс смещается в сторону минуса – я как руководитель обязан, невзирая на свои личные преференции, решить, что с этим человеком делать дальше. Здесь вопрос не в личностных отношениях – это не важно. Важно, чтобы человек приносил пользу компании, в которой он работает", – отметил Коболев.

Журналист уточнил, правда ли, что Коболев навязывал Витренко согласование внутренних решений в "Нафтогазі" с директором по безопасности Константином Пожидаевым, который раньше был советником министра внутренних дел Арсена Авакова, но глава компании не захотел отвечать на этот вопрос.

"Не хочу это комментировать. Это не тот вопрос, который заслуживает моего времени", – сказал Коболев. 

Витренко сотрудничает с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз" на должность одного из топ-менеджеров, с 2018-го является исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа.

13 мая 2020 года Витренко сообщил, что через два месяца будет уволен в связи с сокращением должности. Витренко считает, что эффективная защита интересов Украины в отношениях с "Газпромом" больше не является приоритетом компании, и именно с этим связано его увольнение. Витренко также раскритиковал работу Коболева и назвал его неэффективным управленцем. 

В НАК заявили, что должность исполнительного директора будет сокращена в рамках трансформации группы, что призвано устранить дублирование функций, упростить взаимодействие подразделений и повысить эффективность работы.

Теги: НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, увольнение, Юрий Витренко, кадры
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