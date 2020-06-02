"Я – не Дон Кихот". Витренко ответил на вопрос, будет ли обжаловать свое увольнение из "Нафтогазу"

Исполнительный директор "Нафтогазу" Юрий Витренко, которого уведомили о предстоящем увольнении, заявил, что он работает для результата, а не просто борется с "ветряными мельницами".

Витренко: 15 июля будет мой последний день работы в "Нафтогазі" Фото: Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko / Facebook

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко не будет обжаловать в судах свое увольнение, о котором уведомили в государственной компании. Об этом он заявил изданию "Цензор.НЕТ" в интервью, которое было опубликовано 1 июня.

"15 июля будет мой последний день работы в "Нафтогазі". Я не борюсь, не хочу удержаться любым путем. Я воспринимаю это как данность. Если у государства другие приоритеты, то я – не Дон Кихот. Понимаете? Я занимаюсь делами, которые могут дать результат, а не просто борюсь с ветряными мельницами", – сказал Витренко.

Топ-менеджер считает, что глубинная причина его увольнения из компании – приоритеты государственной власти не включают то, чем он занимается.

"Это противостояние с "Газпромом", борьба с коррупцией, реформы. Это привело к тому, что [глава "Нафтогазу"] Андрей Коболев на четыре года без конкурса остался председателем правления. Коболев не хочет видеть неприятную правду, которая у него ассоциируются со мной. Поэтому он меня уволил. Вот такая очень простая логическая цепочка", – объяснил Витренко.

13 мая топ-менеджер написал в Facebook, что его предупредили о сокращении должности, что означает: через два месяца он будет уволен.

В НАК объяснили, что должность исполнительного директора будет сокращена в рамках трансформации группы, что призвано устранить дублирование функций, упростить взаимодействие подразделений и повысить эффективность работы.

В интервью LIGA.net, опубликованном 19 мая, Витренко заявил, что его планируемое увольнение с должности связано с Офисом президента Украины.