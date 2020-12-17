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На счета Витренко поступило 170 млн грн накануне его назначения в Кабмин – Бутусов

Бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко претендует на должность вице-премьера, напомнил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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Юрий Бутусов (на фото): Если Юрий Витренко хочет занять место первого вице-премьера, он обязан отказаться от иска к НАК "Нафтогаз", а деньги вернуть в бюджет
Юрий Бутусов (на фото): Если Юрий Витренко хочет занять место первого вице-премьера, он обязан отказаться от иска к НАК "Нафтогаз", а деньги вернуть в бюджет
Фото: Юрій Бутусов / Facebook

НАК "Нафтогаз України" перечислил на счет бывшего исполнительного директора этой госкомпании, кандидата на должность вице-премьера Юрия Витренко 170 млн гривен премии за победу в Стокгольмском арбитраже над российским "Газпромом". Об этом сообщил 16 декабря в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов со ссылкой на источники в "Ощадбанке" и "Нафтогазі".

"Сегодня достигнута договоренность в Кабмине о выплате Витренко из бюджета НАК "Нафтогаз" 170 миллионов гривен – накануне голосования в парламенте! По нашим данным, деньги поступили на счет", – написал он.

Бутусов добавил, что изначально Витренко требовал через суд от государственной компании 94 млн гривен, почему сумма выросла, пока неизвестно.

"Давайте называть вещи своими именами – в таких критических условиях выплаты Витренко премии под давлением высокопоставленных руководителей – это просто взятка за лояльность за счет госбюджета. НАК "Нафтогаз" заставили выплатить сумму без всякого суда, которая могла бы быть и меньшей", – заявил главред "Цензор.НЕТ".

Он назвал выплату 170 млн грн коррупционным преступлением.

"Если Юрий Витренко хочет занять место первого вице-премьера, он обязан отказаться от иска к НАК "Нафтогаз", а деньги вернуть в бюджет. Если Юрий Витренко хочет продолжить судебные разбирательства, которые, вполне вероятно, подтвердят обоснованность его претензий даже на большую сумму – он не имеет права занимать какую-либо государственную должность, а должен продолжать судебный процесс как частное лицо. Скорее всего, он суд выиграет и без звонков с Банковой", – написал Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/5025890770784512

Витренко сотрудничал с "Нафтогазом" с 2002 года. Он был советником руководителей компании, в 2004–2005 годах работал начальником одного из отделов НАК. В 2014 году вернулся в "Нафтогаз", был директором по развитию бизнеса, с 2018-го являлся исполнительным директором. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с "Газпромом" о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

В 2018 году он получил около 6 млн долларов премии за Стокгольмский арбитраж. 

Витренко отмечал 11 февраля, что обратился к руководству "Нафтогазу" по поводу нарушения компанией трудового договора и невыплаты ему оставшейся части премии за победу над "Газпромом". В феврале он рассказал, что подал по этому поводу иск в суд.

Теги: Газпром, госбюджет, НАК Нафтогаз, Юрий Бутусов, премия, Ощадбанк, Стокгольмский арбитраж, деньги, выплаты, Юрий Витренко, суд, Кабмин, госкомпании
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