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"Вопрос принципов". Витренко обратился в суд из-за невыплаты премии за победу над "Газпромом"

По словам исполнительного директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, он подал иск в суд, так как выплата "Нафтогазом" премии за победу в процессе против российского "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже предусмотрена в его трудовом договоре. Он отметил, что премии должны получить и другие сотрудники компании.

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Витренко: Есть законный путь защиты своих интересов
Витренко: Есть законный путь защиты своих интересов
Фото: ЕРА

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко сообщил, что подал в суд иск из-за невыплаты ему премии за победу в процессе против российского "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. 

Об этом он рассказала в эфире "UA:Перший" 13 февраля. 

"Если какие-то чиновники или политики хотят не выполнять законы, нарушать законы, обязывать компанию не выполнять законы, а выплата зарплаты – это закон, то тогда мы должны защищать свои права. Я уже подал иск в суд. Я никого не пугаю, просто говорю, что есть законный путь защиты своих интересов. Если государство не хочет по справедливости, не хочет поровну, тогда нужно идти в суд", – сказал Витренко. 

Он отметил, что это "вопрос принципов, даже не вопрос денег". Премии за победу над "Газпромом" должны получить и другие сотрудники НАК, подчеркнул Витренко. 

Исполнительный директор "Нафтогазу" сообщил, что иск подан в Печерский районный суд Киева.

"Требую я выполнения "Нафтогазом" обязательств по трудовому договору – выплаты заработной платы. Потому что эта премия – часть зарплаты по украинскому законодательству. Она прописана в моем трудовом договоре и должна была быть автоматически выплачена 30 декабря [2019 года]", – добавил он. 

Витренко добавил, что предлагал руководству государства разделить между гражданами страны все деньги, заработанные командой "Нафтогазу". 

"Не только мою премию, потому что слишком мало получится, а делить все деньги, которые заработала моя команда. Это $3 млрд – последний платеж, который мы получили по решению Стокгольмского арбитража. До этого мы получили $2,1 млрд, которые уже пошли в государственный бюджет и были потрачены. Плюс $7,2 млрд — это гарантированные платежи по новому транзитному контракту. То есть вместе – это $10 млрд. Делим на всех граждан Украины – выходит по 6 тыс. грн. Если на семью – то это 16 тыс. грн", – сказал исполнительный директор НАК. 

Он уточнил, что ответа на это предложение пока не получил. 

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

"Газпром" и "Нафтогаз" в рамках переговоров договорились отозвать все иски, которые касались контрактов 2019 года.

Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил Витренко.

30 января глава НАК Андрей Коболев сообщил, что полученные от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража находятся на счетах "Нафтогазу".

Витренко рассказывал 11 февраля, что обратился к руководству "Нафтогазу" по поводу нарушения компанией трудового договора и невыплаты ему премии за победу над "Газпромом". Он отмечал, что в процессе участвовала команда приглашенных юристов, однако ответственность за результат в арбитраже была прежде всего на сотрудниках НАК.

Теги: Газпром, Россия, Украина, НАК Нафтогаз, премия, Печерский суд, Стокгольмский арбитраж, деньги, выплаты, Юрий Витренко, иск
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