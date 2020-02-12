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"Юристы "Газпрома" были дороже". Витренко заявил, что за результат в Стокгольмском арбитраже отвечал лично

Вклад приглашенных западных юристов, которые вместе с сотрудниками НАК "Нафтогаз України" участвовали в процессе против российского "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, нельзя приуменьшать, однако ответственность за результат была на сотрудниках "Нафтогазу", заявил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Витренко: Западные юристы были и у нас, и у "Газпрома". У "Газпрома" они, кстати, были дороже
Витренко: Западные юристы были и у нас, и у "Газпрома". У "Газпрома" они, кстати, были дороже
Фото: Yuriy Vitrenko / Facebook

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко в Facebook заявил, что ответственность за результат в судебном процессе против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже была в первую очередь на сотрудниках "Нафтогазу". 

"Перед моей командой стояла задача сделать максимально точные расчеты и анализ, привести достаточно исчерпывающих аргументов и контраргументов, почему наши расчеты и требования справедливы и обоснованны. Кстати, когда я инициировал этот арбитраж по транзитному делу, сначала нужно было убедить наших внешних юристов и экспертов, поскольку они не видели перспективы в этом деле", – написал он. 

Витренко отметил, что задача юристов заключалась в подборе правильных юридических инструментов и конструкций, подтверждающих право Украины на изменения в коммерческих отношениях с "Газпромом", которые в "Нафтогазі" считали справедливыми.

Витренко отметил, что с директором НАК по правовым вопросам и взаимодействию с органами власти Ярославом Теклюком и другими сотрудниками "Нафтогазу" работал над всеми документами, которые подавались в суд

"Вместе с Ярославом мы представляли "Нафтогаз" на судебных слушаниях. Вместе с другими сотрудниками группы "Нафтогаз" мы были свидетелями в этом процессе. Ни в коем случае не пытаюсь преуменьшать вклад нашей команды внешних юристов. Но нужно понимать, что ответственность лежала прежде всего на представителях "Нафтогазу". За результат изменения в коммерческих отношениях с "Газпромом", в частности за результаты коммерческого арбитража, в целом отвечал я лично. Западные юристы были и у нас, и у "Газпрома". У "Газпрома" они, кстати, были дороже", – добавил он. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=110999500476614&id=107078367535394

Исполнительный директор НАК объяснил, что рассказал о вкладе сотрудников компании в получение победы над "Газпромом", так как под его предыдущим сообщением было много комментариев о том, что над этим "работали прежде всего внешние юристы, поэтому и за победу нужно благодарить их, а менеджеры "Нафтогазу" здесь ни к чему".

В предыдущем посте Витренко рассказывал, что обратился к руководству "Нафтогазу" по поводу нарушения компанией трудового договора и невыплаты ему премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. С учетом того, что арбитраж подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере более $2 млрд, "Газпром" должен был выплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. По утверждению украинской компании, с 1 марта 2018 года на сумму долга начислялась пеня. "Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контракта с "Нафтогазом".

В июле 2018 года "Нафтогаз" начал новый процесс против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже, требуя пересмотреть транзитный тариф на 2018–2019 годы. Предварительная сумма требований составляла почти $12 млрд (без процентов).

27 декабря 2019 года российская компания "Газпром" выплатила Украине $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

"Газпром" и "Нафтогаз" в рамках переговоров договорились отозвать все иски, которые касались контрактов 2019 года.

Топ-менеджмент компании, который участвовал в процессе, получит премии в размере 1% от $2,9 млрд, говорил 8 января 2020 года исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко.

30 января глава НАК Андрей Коболев сообщил, что полученные от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража находятся на счетах "Нафтогазу".

Теги: Газпром, Украина, НАК Нафтогаз, юрист, Стокгольмский арбитраж, выплаты, Юрий Витренко
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