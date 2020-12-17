В Харькове объявили трехдневный траур в связи со смертью Кернеса

Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался в берлинской клинике "Шарите", ориентировочно состоятся 21–22 декабря.

Траур в Харькове объявлен на 17-е, 18-е и 19 декабря Фото: pixabay.com

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов подписал распоряжение об объявлении траура в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса. Об этом сообщил сайт мэрии Харькова.

Траур в Харькове объявлен на 17-е, 18-е и 19 декабря.

"В эти дни будет приспущен государственный флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях", – отметили в сообщении.

В Харькове отменили все развлекательные мероприятия и спортивные соревнования.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни Кернеса.

17 декабря стало известно, что Кернес умер.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов.

Похороны Кернеса ориентировочно состоятся 21–22 декабря. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Терехов.