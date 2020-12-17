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С уходом Кернеса Харьков осиротел – Добкин

17 декабря стало известно о смерти харьковского мэра Геннадия Кернеса. Бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин выразил соболезнования семье умершего.

Добкин (на фото) отреагировал не смерть Кернеса
Добкин (на фото) отреагировал не смерть Кернеса
Фото: Михаил Добкин / Facebook

Экс-нардеп и бывший глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин в эфире телеканала "Украина 24" выразил соболезнования по поводу смерти харьковского мэра Геннадия Кернеса.

"Прежде всего хочу выразить соболезнования семье Геннадия Адольфовича, его близким и родным. К сожалению, мы в этом мире можем контролировать многое, но есть вещи, которые не под контролем даже тех людей, которые не хотели бы допускать такие ситуации. С уходом Кернеса Харьков осиротел", – отметил Добкин.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни Кернеса.

17 декабря стало известно, что Кернес умер.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов.

Теги: Украина, Михаил Добкин, Харьков, Геннадий Кернес, смерть, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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