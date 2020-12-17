"С тобой уйдет целая эпоха". Пасынок Кернеса посвятил ему прощальный пост

Пасынок харьковского мэра Геннадия Кернеса Родион Гайсинский рассказал, что не было ни дня, чтобы он с отчимом не виделся или не общался по телефону.

Пасынок харьковского мэра Геннадия Кернеса Родион Гайсинский в своем Instagram подтвердил смерть отчима.

"Live strong – жить сильным. Это был твой девиз по жизни. Ты был самым сильным и всегда боролся до конца. Ты ушел из жизни победителем", – написал он под совместным фото с Кернесом.

Гайсинский рассказал о случае с детства, когда он спросил, может ли называть Кернеса отцом.

"Ты ответил, что если это произойдет, то ты будешь самым счастливым человеком на земле. Тогда я еще не понимал, что этим ты сделал меня самым счастливым сыном. Я горжусь тем, что ты меня воспитал и сделал тем, кто я есть сегодня. Словами не передать боль утраты самого близкого человека", – отметил он.

По его словам, не было ни дня, чтобы он с отчимом не виделся или не общался по телефону.

"Ты был моим лучшим другом. Кентом, как ты говорил. Ты навсегда останешься в моей памяти как самый добрый, сильный и мудрый, ты знал выход из любой ситуации и никогда не опускал руки. Человек с феноменальной памятью, взглядом, который замечает каждую мелочь. Образец для подражания, легенда. С тобой уйдет целая эпоха. Я люблю тебя, пап", – добавил он.

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61-летний Кернес являлся мэром Харькова с 2010 года. В этом году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы было связано тяжелое течение болезни Кернеса.

17 декабря стало известно, что Кернес скончался.

По словам координатора гражанской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов.