На сессии Харьковского горсовета заявили, что Кернес не должен повторно принимать присягу

Повторно избранный мэром Харькова Геннадий Кернес из-за болезни отсутствует на первой сессии Харьковского горсовета, которая проходит сегодня.

Геннадий Кернес, которого в очередной раз избрали харьковским городским головой, не должен повторно принимать присягу, заявила 9 декабря на первой сессии городского совета нового созыва председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая.

Об этом сообщает Общественное.

"Новоизбранный мэр принимает присягу в соответствии с законом Украины "О службе в органах местного самоуправления", ч. 6 ст. 11 которого определяет, что присягает только лицо, впервые избранное на должность поселкового, сельского или городского головы. В то же время Кернес Геннадий Адольфович избран городским головой не впервые и уже приносил присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке", – сказала она.

По словам Мозговой, согласно законодательству, Кернес с того времени "приобретает полномочия харьковского городского головы".

В 2015 году, когда Кернеса второй раз избрали мэром Харькова, присягу повторно он принимал.

Кернес лечится от коронавирусной болезни и ее последствий в берлинской клинике "Шарите" с середины сентября.

12 октября тогдашний глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом туре. По данным территориальной избирательной комиссии, за него проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании.

В начале ноября первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

2 декабря Харьковский горсовет внес изменения в регламент, чтобы провести первую сессию 9 декабря без Кернеса.

7 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что Кернес намерен вернуться в Харьков 30 декабря.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске.