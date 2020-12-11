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Юрист Панасюк: Заявления, что Кернес принимал присягу когда-то в 2010 году, не проходят. Он должен снова принять присягу

По закону новоизбранный мэр Харькова Геннадий Кернес, чтобы приступить к исполнению своих обязанностей, должен повторно принять присягу, но он не обязан делать это на сессии городского совета, отметил в комментарии изданию "ГОРДОН" украинский юрист, эксперт по конституционному праву, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк.

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Панасюк: Если избирком признал Кернеса выигравшим выборы, он 100% должен принять присягу
Панасюк: Если избирком признал Кернеса выигравшим выборы, он 100% должен принять присягу
Скриншот видео: Юрист Сергей Панасюк / YouTube

Харьковский мэр Геннадий Кернес может записать видео принесения присяги в больнице и приступить к исполнению своих полномочий. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил украинский юрист, эксперт по конституционному праву, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Украинско-американского университета Конкордия Сергей Панасюк.

"Полномочия городского главы регулируется еще законодательством о местном самоуправлении, где написано, что полномочия начинаются не с момента принятия решения избиркома, а с момента принесения присяги. Дальше еще веселее: согласно закону о службе в органах местного самоуправления (последняя часть статьи 11), лица, впервые избранные на должность, приносят присягу на сессии. А если это не впервые, то где? Вопрос открыт. И если мы проанализируем три закона – о местном самоуправлении, о службе в органах местного самоуправления и Избирательный кодекс, мы увидим еще немало нюансов и положений, за которые можно цепляться", – сообщил юрист.

По его мнению, харьковский мэр должен повторно принести присягу.

"Закон делает исключение в том числе для глав городов о необходимости принятия присяги, лишь когда принимаются на службу впервые. То есть, как по мне, люди, избранные головами городов, сел, районов, должны каждый раз принимать присягу. Мы с вами точно не знаем, принимал ли Кернес присягу. Заявления, что он принимал присягу когда-то, в 2010 году, когда избирался впервые, не проходят. Закон может трактоваться так, что, если человек избран городским главой во второй или третий раз, присягу принимать обязательно, но необязательно это делать на сессии соответствующего совета. Если избирком признал Кернеса выигравшим выборы, он 100% должен принять присягу. Где он это должен сделать? Открытый вопрос. С точки зрения закона мы можем сделать вывод, что он не обязан делать это на сессии. В теории он мог записать видео принесения присяги в больнице и приступить к исполнению своих полномочий", – подчеркнул Панасюк.

Он отметил, что отстранить харьковского мэра от исполнения обязанностей из-за болезни можно только по решению суда.

"Кернес не признан судом недееспособным, его заболевание не является таковым, что априори приведет к тяжелым последствиям и дальнейшей потере дееспособности, следовательно, он может исполнять обязанности. Недееспособность или невозможность исполнения своих функций из-за ухудшения состояния здоровья, например, может быть определена только врачами и утверждена судом", – заявил собеседник.

По его мнению, в суде также будет сложно добиться отстранения Кернеса.

"Все остальные вопросы могут решаться в судебном порядке. Например, представители территориальной общины могут подать в суд иски о том, что отсутствует их представитель или руководитель теробщины, и просить решить конкретный вопрос. Можно просить суд признать выборы недействительными, или избранного главу признать таким, который не в состоянии исполнять свои обязанности, или признать его не вступившим в обязанности в связи с тем, что он не принес присягу и так далее. Вариантов развития событий много. Можно также у горсовета запросить копию присяги и посмотреть, когда и где она была принесена, запросить информацию о здоровье мэра, может ли он физически исполнять обязанности и так далее. Навскидку может быть с десяток разных производств. В ответ сторона защиты будет подавать апелляции, кассации, блокировать рассмотрения в суде. И этот процесс может длиться долгие годы. Все это время Кернес может занимать свою должность. Самое интересное в том, что он может подать иск в ЕСПЧ и будет иметь неплохие шансы выиграть, если, скажем, его лишат должности. Особенно если докажет, что он не мог исполнять обязанности по независящим от него обстоятельствам. С учетом всемирной пандемии это вполне реально. Так что в итоге решение суда может быть в его пользу", – разъяснил юрист.

9 декабря на первой сессии городского совета нового созыва председатель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая заявила, что Геннадий Кернес, которого в очередной раз избрали харьковским городским головой, не должен повторно принимать присягу, поскольку он "уже приносил присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке".

На той же сессии депутаты решили повысить Кернесу заработную плату.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. В этом году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. Сейчас он не принимает участие в заседании горсовета, так как лечится от коронавирусной болезни в берлинской клинике "Шарите" с середины сентября.

Украинский бизнесмен и друг харьковского мэра Павел Фукс 9 декабря опроверг информацию о том, что у Кернеса был инсульт. По его словам, сейчас мэр Харькова находится в нормальном, стабильном состоянии, "дышит он сам, на ночь его подключают к ИВЛ".

Ранее сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

Елена ПОСКАННАЯ
журналист
Теги: Украина, конституция, Харьков, выборы, Геннадий Кернес, ЕСПЧ, Шарите, горсовет, юрист, законодательство, закон, Избирательный кодекс, Сергей Панасюк, мэр
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