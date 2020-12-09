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"Дышит он сам, на ночь его подключают к ИВЛ". Фукс рассказал о состоянии Кернеса

Украинский бизнесмен Павел Фукс опроверг информацию о том, что у мэра Харькова Геннадия Кернеса был инсульт. Он сказал, что на ночь врачи подключают Кернеса к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Фукс: Врачи Кернеса не отпускают
Фукс: Врачи Кернеса не отпускают
Фото: objectiv.tv

Немецкие врачи избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса планируют, что выпишут его не ранее 30 декабря, сам чиновник хочет вернуться домой раньше. Об этом сегодня в комментарии харьковским журналистам сказал украинский бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс, пишет местное издание "Объектив".

"Он рвется домой, говорит: "Мне все равно, что будет". Врачи не то что не рекомендуют – не отпускают. А он все равно кричит: "Хочу домой". Сейчас ему дают антибиотик специальный", – сказал Фукс.

Бизнесмен опроверг информацию о том, что у Кернеса был инсульт. По его словам, сейчас мэр Харькова находится в нормальном, стабильном состоянии.

"Дышит он сам, на ночь его подключают к ИВЛ", – добавил Фукс.

Кернес лечится от коронавирусной болезни и ее последствий в берлинской клинике "Шарите" с середины сентября. 

12 октября тогдашний глава Харьковской ОГА Алексей Кучер в интервью журналисту Дмитрию Гордону заявил, что Кернес чувствует себя плохо. 13 октября клиника "Шарите" обнародовала заявление: "Кернес из Харькова (Украина) находится у нас на лечении. Каждый день он делает успехи, и мы ожидаем его полного выздоровления".

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

Кернес выиграл выборы мэра Харькова в первом туре. По данным территориальной избирательной комиссии, за него проголосовало 60,34% избирателей, принявших участие в голосовании.

В начале ноября первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

2 декабря Харьковский горсовет внес изменения в регламент, чтобы провести первую сессию 9 декабря без Кернеса.

7 декабря Фукс сообщил, что Кернес намерен вернуться в Харьков 30 декабря.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. Весной 2014-го на него совершили покушение, с тех пор он передвигается в коляске.

Теги: Харьков, Геннадий Кернес, Шарите, лечение, Харьковский горсовет, Павел Фукс, ИВЛ
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