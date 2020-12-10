В отсутствие Кернеса Харьковский горсовет решил поднять ему зарплату

Предложение об установлении харьковском мэру Геннадию Кернесу новых надбавок к зарплате поступило от директора департамента бюджета и финансов горсовета Харькова, вице-мэра Татьяны Таукешевой.

Сейчас Кернес не принимает участие в заседании горсовета, так как лечится от коронавирусной болезни Фото: sq.com.ua

Харьковский горсовет 9 декабря принял решение о повышении зарплаты мэру города Геннадию Кернесу, сообщает Kharkiv.Today.

Такое предложение поступило от директора департамента бюджета и финансов, вице-мэра Татьяны Таукешевой.

Она уточнила, что мэру установлены: надбавка за выслугу лет (20% от должностного оклада), доплата за научную степень кандидата наук (5% от должностного оклада), надбавка за степень секретности (от 5 до 10%) и надбавка за выполнение особо важной работы (100% от оклада).

Кроме того, мэру Харькова установили второй ранг госслужащего с надбавкой за него в размере 800 грн ежемесячно.

Во время сессии за надбавки Кернесу голосовали без обсуждений, предложение поддержали 67 депутатов из 84.

61-летний Кернес является мэром Харькова с 2010 года. В этом году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. Сейчас он не принимает участие в заседании горсовета, так как лечится от коронавирусной болезни в берлинской клинике "Шарите" с середины сентября.

Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим якобы связано тяжелое течение болезни Кернеса.

3 ноября издание "Политрада", ряд анонимных Telegram-каналов и бывший нардеп Игорь Мосийчук сообщили о смерти Кернеса. Директор департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко в комментарии изданию "ГОРДОН" опроверг эти сообщения. По его словам, вбросы связаны с оглашением результатов выборов.

В начале ноября первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов говорил, что Кернес вернется в город до 20 декабря и проведет первую сессию городского совета.

2 декабря Харьковский горсовет внес изменения в регламент, чтобы провести первую сессию 9 декабря без Кернеса. 7 декабря Фукс сообщил, что Кернес намерен вернуться в Харьков 30 декабря.