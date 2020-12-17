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Айвазовская рассказала, кто заменит Кернеса

Координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская сообщила, что объявление внеочередных выборов городского головы – вопрос, который находится в компетенции Верховной Рады.

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Айвазовская: Пока функции городского головы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит, не факт, что выборы мэра Харькова состоятся в ближайшее время
Айвазовская: Пока функции городского головы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит, не факт, что выборы мэра Харькова состоятся в ближайшее время
Фото: Aivazovska Olga / Facebook

После смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса его обязанности будет исполнять секретарь горсовета. Об этом 17 декабря в Facebook написала координатор гражанской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Закон о местном самоуправлении определяет, что в случае освобождения должности городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти полномочия городского головы осуществляет секретарь соответствующего городского совета", – отметила она.

По словам Айвазовской, объявление внеочередных выборов – вопрос, который лежит в плоскости ответственности Верховной Рады и может растянуться на годы

"Это демонстрировала неоднократная практика. Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время", – подчеркнула она.

По информации координатора "Опоры", не позднее чем на 15-й день после смерти мэра лицо, осуществляющее его полномочия, должно обратиться в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.

"Такое ходатайство рассматривается Верховной Радой не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий соответствующего головы. На практике отсутствует ответственность коллегиального органа парламента за неназначение даты и кое-где процедура не была выполнена годами", – отметила Айвазовская.

https://www.facebook.com/olga.ajvazovska/posts/10223378334063127

О смерти Кернеса 17 декабря сообщил его друг, украинский бизнесмен Павел Фукс.

В Украине 25 октября прошли местные выборы. Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес победил в первом туре, набрав 60,34% голосов. 7 ноября горизбирком зарегистрировал его избранным городским головой.

61-летний Кернес являлся мэром Харькова с 2010 года. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите".

На сессии Харьковского горсовета, которая состоялась 9 декабря, секретарем горсовета избрали Игоря Терехова, об этом сообщил сайт мэрии.

Терехов родился в 1967 году в Харькове. С сентяря 2015 года занимает должность первого заместителя мэра.

Теги: Украина, Харьков, Геннадий Кернес, самоуправление, Ольга Айвазовская, местные выборы, Павел Фукс
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