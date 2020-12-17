"Хороший друг Израиля". Посол выразил соболезнования в связи со смертью Кернеса

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион заявил, что мэр Харькова Геннадий Кернес много сделал для своего города и "многим будет его не хватать".

Лион: Очень жаль слышать печальную новость о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса Фото: Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine / Facebook

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион выразил соболезнования в связи со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса.

"Очень жаль слышать печальную новость о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, хорошего друга Израиля. Мэр Кернес много сделал для своего города, и многим будет его не хватать. Соболезнования его семье", – написал дипломат в Twitter 17 декабря.

Very sorry to hear the sad news of the passing of #Kharkiv's Mayor Hennady Kernes, a good friend of #Israel. Mayor Kernes did a lot for his city and will be missed by many. Condolences to his family. https://t.co/zjhOt1EKhX — Joel Lion (@ambassadorlion) December 17, 2020

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни Кернеса.

17 декабря стало известно, что Кернес умер.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Игорь Терехов.