Украина подписала соглашение с МБРР о кредите на $100 млн для развития Донбасса

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Украине кредит на 27 лет для реализации проекта “Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение ("Проект 3В")”, направленного на развитие Донецкой и Луганской областей.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) подписали соглашение о предоставлении Украине кредита в размере $100 млн. Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

В ведомстве заявили, что кредит предоставляется на 27 лет под 0,25% годовых, первые 12 лет – льготные. В ближайшее время Минфин и Минреинтеграции подпишут соглашение по использованию средств, говорится в сообщении.

В Минреинтеграции заявили, что деньги должны пойти на реализацию проекта “Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение ("Проект 3В")”, направленного на развитие Донецкой и Луганской областей.

Проект предусматривает капитальный ремонт около 183 км автомобильных дорог в Луганской области, а также привлечение инвестиций для поддержки восстановления сельскохозяйственной отрасли на подконтрольных правительству Украины территориях, пострадавших в результате вооруженного конфликта на востоке Украины, отметили в Минреинтеграции.

В сентябре сообщалось, что Кабинет Министров Украины одобрил проект распоряжения "О привлечении средств займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации "Проекта 3В".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.