Украина возьмет у МБРР €100 млн кредита для Донбасса – Мокан

Украина попросит у западных партнеров €100 млн для восстановления прифронтовых территорий. Об этом заявил народный депутат Украины Василий Мокан.

Кредитные средства от МБРР пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры и восстановление сельскохозяйственной отрасли на подконтрольных правительству Украины территориях Донбасса Фото: pixabay.com

2 сентября Кабинет Министров Украины (КМУ) одобрил проект распоряжения "О привлечении средств займа от Международного банка реконструкции и развития для реализации проекта "Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)". Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", постоянный представитель КМУ в Верховной Раде Василий Мокан.

"Решение позволит привлечь заемные средства от МБРР в размере 100 млн евро с целью улучшения транспортной совместимости и поддержки восстановления сельскохозяйственной отрасли на подконтрольных правительству Украины территориях, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Востоке Украины", — написал он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.