Восстановление промышленности считают драйвером экономики 39% украинцев – опрос

64% опрошенных назвали коррупцию самым большим барьером для роста экономики Украины, такие результаты социологического исследования представила компания Gradus совместно с Центром экономического восстановления.

Граждане Украины считают, что для развития экономики необходимо восстанавливать промышленность Фото: depositphotos.com

39% украинцев считают восстановление промышленности одним из главных драйверов развития экономики, а коррупцию назвали самым большим барьером в этом процессе 64%, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в начале июня компанией Gradus совместно с Центром экономического восстановления.

"Ключевыми драйверами экономики Украины, по мнению опрошенных, являются восстановление промышленности, защита отечественного производителя, сильная национальная валюта, наличие четкой стратегии экономического развития Украины и содействие предпринимательской деятельности", – сказано в результатах исследования.

Скриншот: Центр Економічного Відновлення / Facebook

Исследование было проведено 5–6 июня 2020 года путем онлайн-опроса. Объем выборки – 1000 респондентов в возрасте 18–60 лет, проживающих в городах с населением свыше 50 000 жителей.

В первом полугодии 2020 года индекс промышленной продукции в Украине сократился на 8,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение промышленного производства в Украине продолжается 13 месяцев подряд.

В июне этого года в разрезе основных промышленных групп падение производства (в годовом измерении – по отношению к июню 2019) составило: инвестиционные товары – 26%, товары промежуточного потребления – 4%, производство энергопродукции – 3,5%.