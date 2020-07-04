Зеленский анонсировал появление вице-премьер-министра Украины по промышленной политике

По словам президента Украины Владимира Зеленского, претендента на должность вице-премьер-министра по вопросам промышленной политики уже выбирают из числа "многих профессиональных людей".

В Украине появится вице-премьер по вопросам промышленной политики. Об этом 4 июля в ходе визита в Одесскую область заявил президент Владимир Зеленский, информирует сайт главы государства.

"Мы решили восстановить должность вице-премьера по промышленной политике. Мы уже увидели многих профессиональных людей – сейчас выбираем наилучшую кандидатуру", – сказал он.

Президент назвал развитие промышленности "стратегическим взглядом на развитие Украины".

"Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК (оборонно-промышленный комплекс. – "ГОРДОН"), и космическая индустрия, и все наши предприятия – это и есть стратегия развития страны, чтобы Украина была промышленной и космической страной", – заявил Зеленский.

Он отметил, что кандидатура на должность вице-премьер-министра "может быть определена уже через неделю".

Глава государства подчеркнул также, что один из приоритетов власти – сохранение рабочих мест и развитие предприятий.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил ввести должность вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли. 28 мая он повторил свое предложение и предложил создать такое министерство.