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Алексей Давиденко
Алексей Давиденко

Бизнесмен, экс-депутат Киевсовета.


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Зеленский должен или уволить Саакашвили за клевету, или признать, что привел во власть группу контрабандистов

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Ущипните меня. Саакашвили вчера на "1+1" открыто заявил, что депутат ВР из "Слуги народа" Павлюк – один из контрабандистов, которые мешают таможне работать.

По слогам! Во фракции президента есть свой контрабандист, о котором знает даже Саакашвили, но ничего не происходит.

Главный по реформам в Украине, назначенный президентом, констатирует, что в окружении президента есть свой контрабандист. Даже фамилию называет на всю страну. А потом говорит, эти люди мешают навести порядок на таможне.

Кто-то видел реакцию Зеленского? Может, уже есть представление президента на исключение Павлюка из фракции? Может, сегодня срочно СБУ вносит представление на взятие под стражу?

Вы там е…анулись?! У президента во фракции контрабандист, имя которого открыто называет Саакашвили. А президент получается одной рукой держит контрабанду, а другой – держит тех, кто должен с этой самой контрабандой бороться. Пчелы против меда!

Классную компанию Зеленский привел с собой во власть. Каждой твари по паре.

Есть всего два выхода. Или Зеленский должен уволить Саакашвили за клевету, или признать, что привел во власть группу контрабандистов.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Михаил Саакашвили, таможня, контрабанда, Владимир Зеленский, Алексей Давиденко
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