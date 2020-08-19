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Концепция экономического развития Донбасса будет готова осенью – Резников

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал сроки разработки концепции экономического развития Донбасса и обсудил ее базовые идеи с представителями украинского бизнеса.

Резников встретился с представителями украинского бизнеса, чтобы поговорить об экономическом будущем Донбасса
Резников встретился с представителями украинского бизнеса, чтобы поговорить об экономическом будущем Донбасса
Фото: mtot.gov.ua

19 августа на встрече с представителями украинских бизнес-ассоциаций вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что концепция экономического развития Донецкой и Луганской областей будет готова осенью. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Вместе с представителями бизнес-ассоциаций он обсудил базовые идеи концепции. Именно она станет основой соответствующей стратегии экономического развития Донбасса с пошаговым планом действий.

По словам Резникова, стратегия будет направлена на трансформацию инвестиционного климата и внедрение новой экономической модели на региональном уровне.

Пока основное внимание разработчиков концепции уделено подконтрольным правительству Украины частям Донецкой и Луганской областей.

"Мы должны сосредоточиться на создании новой экономики. Обновленный Донбасс может стать центром новых подходов в производственных отношениях. Есть все основания полагать, что можно привлечь большие инвестиции в восточную Украину. В конце концов, инвесторы работают в горячих точках по всему миру", – сказал Резников.

Он особо отметил, что западные инвестиции вместе с отечественными могут сыграть решающую роль в превращении Донбасса в двигатель экономического развития.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Теги: Донецк, Луганск, инвестиции, экономика, бизнес, Донбасс, Алексей Резников, реинтеграция, вице-премьер
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