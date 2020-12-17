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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин заявил, что Россия будет наращивать поддержку оккупированного Донбасса "не только по гуманитарной линии"

По словам президента России Владимира Путина, поддержка РФ оккупированных территорий Донбасса пройдет не только "по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества".

Путин: Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать
Путин: Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать
Фото: EPA

Россия будет наращивать поддержку временно не подконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 17 декабря на ежегодной пресс-конференции, которую в YouTube транслирует телеканал НТВ.

"На мой взгляд, урегулирование [конфликта на Донбассе] неизбежно, рано или поздно это произойдет. Вопрос: когда? Это в значительной степени зависит от украинских сегодняшних властей. Россия как поддерживала Донбасс, так и будет поддерживать. Мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса", – отметил он.

Путин добавил, что наращивание поддержки коснется сферы производства, социальных и инфраструктурных вопросов.

"Мы без всяких сомнений понимаем всю сложность той ситуации, которая на Донбассе сложилась и, повторяю, не только по гуманитарной линии, но и по линии прямого сотрудничества будем это делать дальше", – заявил российский президент.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Россия, Владимир Путин, оккупация, война в Украине, война на Донбассе
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