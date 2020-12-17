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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки боевики на Донбассе трижды нарушили перемирие – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, утром 17 декабря боевики уже нарушили договоренности о прекращении огня.

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Украинские военнослужащие ответный огонь не открывали, отметили в штабе ООС
Украинские военнослужащие ответный огонь не открывали, отметили в штабе ООС
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

16 декабря боевики на Донбассе три раза нарушили договоренности о перемирии. Об этом 17 декабря проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Все нарушения были зафиксированы в Донецкой области.

"16 декабря российско-оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. На разных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов неприцельными обстрелами в течение всех суток", – говорится в сообщении.

В штабе ООС рассказали, что в районе Водяного боевики стреляли дважды – из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а возле населенного пункта Шумы нарушили перемирие один раз, также с применением гранатометов.

"Огневые провокации российско-оккупационных войск не несли угрозы для наших воинов, поэтому украинские защитники ответный огонь не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", – отметили в пресс-центре.

Утром 17 декабря боевики уже стреляли однажды, это произошло вблизи Водяного, "оккупанты вели огонь из миномета 82-го калибра, подствольного гранатомета и ручного противотанкового гранатомета".

Ответный огонь не открывался, потерь среди украинских военнослужащих нет, подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/2728878574041082/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: Донецкая область, боевики, перемирие, гранатомет, Водяное, обстрелы, Шумы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС, нарушение
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