Если не продлевать действие закона об особом статусе ОРДЛО, тогда нужно говорить о выходе из "Минска". Но что взамен?

"Минск" не сделал", "Минск" не работает", "Минск" не дает"...

Народ наивно относится к Минским договоренностям как к волшебной палочке, они сами по себе ничего дать или сделать не могут. "Минск" – инструмент, которым можно дом построить, а можно и убить. А можно вообще ничего не делать, ждать, пока появятся ресурсы и другие инструменты для строительства. В общем, все зависит от того, как им пользоваться – с умом или нет.

Теперь о законе об особом статусе. Напомню: нынешний закон принят во исполнение "Минска-1" в 2014 году. На него несколько раз ссылается "Минск-2", тот самый Комплекс мер. Сейчас, несмотря на требования российской делегации обсуждать все статьи закона, мы настаиваем на том, что он уже утвержден "Минском" и его изменения будут фактически ревизией Комплекса мер. Поэтому изменения мы готовы вносить только в части имплементации "формулы Штайнмайера", что согласовано год назад в Париже.

Отказ от продления этого закона при формальном сохранении "Минска" может привести к тому, что тогда встанет вопрос о принятии нового закона об особом статусе. Тогда Россия получит основания требовать согласования с ОРДЛО всего закона.

На сегодня он выписан так, что напоминает форму, которую можно наполнить как хорошим, так и плохим для Украины содержанием. И дать возможность представителям России из ОРДЛО наполнять его – это не очень умно. Поэтому если мы не продлеваем закон, то тогда нужно говорить о выходе из "Минска". Но что взамен? У нас есть другой инструмент? Мы готовы его применить? Наше общество готово его воспринять?..

(Сегодня Верховная Рада продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года. – "ГОРДОН".)

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора