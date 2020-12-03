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Николай Белесков
Николай Белесков

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований.


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Азербайджан от серьезных потерь в Карабахе не уберегла даже современная техника. Это стоит помнить тем, кто мечтает о военном освобождении ОРДЛО

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2783 погибших воинов вооруженных сил Республики Азербайджан во время Второй Карабахской войны – это, конечно, меньше, чем потери среди военных с той стороны, если брать в пропорции к привлеченным силам. У армян к концу войны группировка была под 50 тыс. против 150-тысячной группировки Азербайджана. Потери армянской стороны, по официальным данным, – до 2660 солдат.

Но ясно, что люди будут смотреть на абсолютные показатели.

Доверия официальной статистике как с одной, так и другой стороны нет полной. Но она показывает, так или иначе, две вещи, даже если занижена.

Первое – это интенсивность боев. Для сравнения в АТО на март 2015 года погибло 1549 силовиков с нашей стороны.

Второе – как видим, лучшая техника в распоряжении ВС Азербайджана (БПЛА для разведки и ударов, современная артиллерия, дальнобойные ПТРК) хоть и позволила решить ключевые военные задачи, но не уберегла от серьезных потерь.

Второе особенно стоит помнить тем, кто начал мечтать о скором освобождении оккупированных частей Донбасса в рамках военной операции. При том что у нас соответствующего уровня технологического доминирования над той стороной нет.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, военная техника, АТО, война на Донбассе, Николай Белесков, ОРДЛО, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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