В Азербайджане обнародовали данные о потерях во время боев за Нагорный Карабах

За время боевых действий в Нагорном Карабахе, которые начались 27 сентября, погибло 2783 азербайджанских военнослужащих, сообщает министерство обороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана 3 декабря в Facebook обнародовало данные о потерях во время боев за Нагорный Карабах.

Начатые 27 сентября боевые действия в оборонном ведомстве Азербайджана назвали "отечественной войной".

За прошедшее время погибло 2783 азербайджанских военнослужащих. Сейчас ведутся работы по идентификации 103 военных с помощью анализа ДНК. Более 100 бойцов считаются пропавшими без вести, продолжаются поисковые работы. Еще 1245 военнослужащих находятся на лечении в медицинских учреждениях.

В минобороны Азербайджана уточнили, что подробную информация о погибших военных предоставят позже.

"Невзирая на то, что большая часть стратегических высот, выгодных боевых позиций находилась у армянских вооруженных сил, наши доблестные и бесстрашные солдаты и офицеры, ведя бои под огневыми ударами артиллерии, многочисленных реактивных систем залпового огня и минометных установок, а также в сложных географических, рельефных и климатических условиях, сумели победить Армению. Освобождение города Шуша, короны Карабаха, является одной из уникальных военных операций в мировой военной истории", – говорится в сообщении.

Помимо этого, азербайджанская сторона назвала основные причины победы в боях за Карабах.

"Наши земли, о которых мы мечтали почти 30 лет, были освобождены от оккупации ценой крови и жизни наших шахидов. Высокопрофессиональная разработка планов боевых операций, применение высоких технологий, эффективная координация действий различных видов войск, абсолютное превосходство в воздухе, маневренность и другие тактико-стратегические преимущества нашей армии существенно снизили наши потери в личном составе. Но война не бывает без потерь", – подчеркнули в минобороны.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября представители Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.

В Армении, по состоянию на 14 ноября, было известно о 2317 погибших военнослужащих.