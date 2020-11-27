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Бундестаг выступил за участие Германии в мирном урегулировании в Нагорном Карабахе

Депутаты немецкого парламента, комментируя ситуацию с Нагорным Карабахом, призвали Турцию и Россию не использовать третьи страны для достижения своих политических интересов.

Заявление по Карабаху Бундестаг принял 26 ноября
Заявление по Карабаху Бундестаг принял 26 ноября
Фото: ЕРА

26 ноября правящая коалиция Бундестага поддержала заявление, в котором говорится о намерении Германии принять участие в мирном урегулировании в Нагорном Карабахе и способствовать установлению мирных и равноправных отношений между жителями этого региона. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Документ поддержало большинство депутатов немецкого парламента.

В заявлении говорится, что Турция проводит на Кавказе политику, которая не способствует процессам мирного урегулирования в Нагорном Карабахе на дипломатическом уровне.

"Вместо этого Турция при помощи обособленных договоренностей с Россией пытается продвигать в регионе интересы отдельных сторон", – считают в Бундестаге. 

Немецкие парламентарии призвали Анкару и Москву не использовать третьи страны для достижения своих политических интересов.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

Пашинян, Алиев и Путин в ночь на 10 ноября подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

Теги: Россия, Германия, Турция, Нагорный Карабах, Бундестаг, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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