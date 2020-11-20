Азербайджан рассказал, сколько лет уйдет на разминирование завоеванных районов в Нагорном Карабахе

Армянские военные заминировали линии электропередач, водные ресурсы и кладбища в районах Нагорного Карабаха, переходящих под контроль Азербайджана, сказал директор Национального агентства по разминированию территорий республики Газанфар Ахмедов.

Для полного разминирования всех районов Нагорного Карабаха, перешедших по контроль Азербайджана, понадобится до 13 лет. Об этом сказал директор Национального агентства по разминированию территорий республики Газанфар Ахмедов, пишет агентство "Интерфакс-Азербайджан" 20 ноября.

Так, на обезвреживание неразорвавшихся на поле боя боеприпасов потребуется от пяти до шести лет, а на обезвреживание мин – 10–13 лет, сказал глава агентства.

Вооруженные силы Армении, покидая регион, заминировали линии электропередач, водные ресурсы, а также кладбища, что намного усложняет работу по разминированию, утверждает Ахмедов.

В настоящее время разрабатывается дорожная карта по расчистке территорий. Предстоит разминировать около 14 тыс. км², из которых 3 тыс. – асфальтированные дороги, около 7–8 тыс. – поля сражений и в районе 4 тыс. – прочие территории, рассказал глава агентства.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

По его условиям Армения должна до 20 ноября освободить Кельбаджарский и Агдамский районы, а также территории в Газахском районе, а до 1 декабря – Лачинский район, сказано в тексте заявления, которое опубликовано на сайте Кремля. В частности, 20 ноября ожидается вывод вооруженных сил Армении из Агдама, а к 1 декабря – из Лачина.

Позже Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

После принятия заявления появились сообщения о том, что армяне массово бежали из районов Нагорного Карабаха, переходящих под контроль Азербайджану. Некоторые при этом поджигали свои дома.

Сегодня, 20 ноября, азербайджанские военные вошли в город Агдам.