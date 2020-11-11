Азербайджан обнародовал запись разговора, где Алиев говорит Путину о турецких миротворцах, накануне в Кремле эту информацию опровергали

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 10 ноября заявил, что достигнутые договоренности об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не предусматривают появления там турецких миротворцев. У президента Азербайджана Ильхама Алиева обнародовали видеозапись разговора с президентом России Владимиром Путиным, в которой первый говорит о совместной миротворческой миссии России и Турции, а Путин это заявление никак не комментирует.

На сайте президента Азербайджана обнародовали видео разговора Ильхама Алиева с президентом России Владимиром Путиным в преддверии подписания трехстороннего заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе. На записи слышно, что Алиев упоминает совместную миротворческую миссию в Карабахе России и Турции.

Во время разговора президент Азербайджана благодарит Путина за помощь в урегулировании конфликта и высказывает надежду на роль России в преодолении последствий конфликта и нормализации отношений Баку и Еревана.

"Хотел бы также выразить благодарность сегодня президенту Турецкой Республики господину Реджепу Эрдогану за его активное участие в деле политического урегулирования конфликта, и одним из пунктов сегодняшнего заявления является совместная миротворческая миссия России и Турции. Тем самым мы создаем новый совершенный формат взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития. Потому что одним из пунктов также является разблокирование всех транспортных коммуникаций, что пойдет на пользу всем странам региона", – подчеркнул Алиев.

Путин заявление азербайджанского коллеги никак не прокомментировал.

ВИДЕО

Видео: presidentaz / YouTube

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместно с президентами Азербайджана и России заявление о прекращении войны в Карабахе. По его словам, это было для него крайне тяжелым решением.

В тексте заявления, которое опубликовал Кремль, указано, что с 0.00 вторника, 10 ноября, прекращаются бои, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

После того как Алиев сказал о совместной миротворческой деятельности в Карабахе РФ и Турции, спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в достигнутых договоренностях речь о военных из Турции не идет.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.