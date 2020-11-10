Петрулевич: Свои территории надо возвращать вооруженным путем, что и подтвердил опыт Азербайджана

С подписанием соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Россия снова вышла на сцену и начала вести свою игру

– Переломным моментом в противостоянии в Нагорном Карабахе стало взятие города Шуша. Какое преимущество заполучил Азербайджан, что Армения сразу согласилась подписать соглашение о перемирии?

– Шуша – основной стратегический пункт. Через этот город идет дорога, по который из Армении в Нагорный Карабах поставляются продукты, боеприпасы, военная техника и так далее. Более того, из Шуши полностью, как на ладони, виден весь Степанакерт. Как это выглядит на местности? В низине лежит Степанакерт. От него к Шуше вверх ведет серпантин, и уже оттуда идет дорога на Лачин и Армению.

Азербайджан выбрал правильную стратегию и отрезал Нагорный Карабах от Армении: сначала они перекрыли дорогу в Лачине, затем взяли Шушу под свой контроль. Это означает близкое завершение войны. Потому что никакая армия без поставок продуктов и вооружения воевать не может. Выход из такой ситуации у армян небольшой: или выполнить требование Азербайджана о выводе войск, или дожидаться, когда азербайджанская армия добьет военные формирования, оставшиеся в Нагорном Карабахе. Третьего не дано. Поэтому состоялось подписание соглашения о перемирии. И сейчас Азербайджан теоретически вернул себе контроль над Нагорным Карабахом.

– Можно ли считать подписание мирного соглашения окончанием войны в Нагорном Карабахе?

– С подписанием соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе Россия снова вышла на сцену и начала вести свою игру. Ожидать, что война на этом остановится, нереалистично до тех пор, пока не будет определен статус Нагорного Карабаха. Мировая общественность его примет и признает только в том случае, если Нагорный Карабах будет как де-юре, так и де-факто азербайджанским, когда там будет азербайджанская администрация.

Каков сейчас статус Нагорного Карабаха? Он так и не определен. Кроме того, как и в наших Минских соглашениях, в карабахских заложена куча мелких неопределенностей, противоречий. Сейчас горячая фаза остановилась. Полосу в 5 км вдоль дороги через Лачин и Шушу на Степанакерт будут контролировать российские войска. В договоре записано, как могут люди перемещаться по этой территории. А как будут перемещаться вооруженные силы? Вот и выходит, что соглашение временное, не дающее ответов на все насущные вопросы, а значит, рано или поздно может вспыхнуть война.

– Как на ситуацию в регионе после окончания активных боевых действий повлияет введение миротворцев из России?

– Нахождение там российского миротворческого контингента только затормозит процесс передачи территорий Азербайджану. До пяти лет там будут находиться миротворцы с автоматическим продлением еще на пять лет... То есть заложена мина замедленного действия. А если на стене висит ружье, в третьем акте оно все равно должно выстрелить. Так и ситуация в Карабахе может взорваться в любой момент. Это не разрешение конфликта, а его приостановка. По договоренностям на сегодня из семи районов армяне должны вывести войска. Вот давайте и посмотрим, сделают ли они это? Я очень сомневаюсь в этом.

– То есть по факту Россия просто нашла способ остановить Азербайджан?

– Не столько остановить, сколько еще раз показать, что она является региональным игроком на Южном Кавказе. Россия опять зашла в Нагорный Карабах по согласованию с Арменией и Азербайджаном. Я хочу напомнить, что именно российские политические деятели причастны к созданию этой горячей точки.

Я служил в Нагорном Карабахе в конце 1980-х годов. Этот регион являлся автономной областью в составе Азербайджанской ССР. Тогда там все жили мирно, было много смешанных семей – армянка могла выйти замуж за азербайджанца. И это было нормой. Все ходили друг к другу в гости. К слову, тогда в Лачине было большое поселение курдов. И никаких этнических проблем не наблюдалось.

Ситуация изменилась примерно в 1988 году, когда началось экономическое падение. У меня есть мнение, что конфликт в этом регионе организовала Москва, потому что нужно было отвлечь людей от социальных проблем. Примерно в марте или апреле 1988 года стали проводиться митинги возле обкома партии в Степанакерте. Люди в основном поднимали экономические вопросы, потому что это аграрный район, где выращивали виноград. А тогда как раз разворачивалась антиалкогольная кампания, производство вина сворачивали.

Весной туда приехал некий Вольский для урегулирования ситуации – представитель генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Он поработал в обкоме несколько дней. После этого в Степанакерте началась резкая радикализация людей. Одновременно началось движение людей: армяне из Шуши стали перебираться в Степанакерт, а азербайджанцы из Степанакерта отправлялись в Шушу. Я сам лично наблюдал эту картину, как люди с пожитками шли по серпантину вверх и вниз. Тогда же в Степанакерте появились представители радикальной организации "Дашнакцюцюн", они накручивали население, внушали, что Нагорный Карабах – это Армения. Естественно, со стороны азербайджанского населения тоже пошла радикализация.

У меня создалось впечатление, что этот очаг нестабильности был создан специально. Россия тогда приняла участие в этом конфликте под маской защиты христианства. В результате в 1992 году Армения захватила Нагорный Карабах и еще семь прилегающих исконно азербайджанских районов, в том числе и тот, куда входит и Шуша. Так на 28 лет Азербайджан потерял свои территории, которые теперь возвращает военной силой.

Сейчас начнется большая политическая игра между Турцией и Россией

– По-вашему, насколько близок реальный мир в Нагорном Карабахе?

– По крайней мере, я о мире еще не говорил бы. По большому счету Азербайджан должен забрать все семь оккупированных районов под свой протекторат, в том числе Шушу, из которой полностью контролируется Степанакерт. Огневое соприкосновение там может возникнуть в любой момент.

Еще момент, согласится ли на такой сценарий президент Турции Реджеп Эрдоган? Пока я не услышал его реакцию. Ранее он несколько раз Заявлял, что Азербайджан не остановится, пока не вернет всю свою территорию, и Турция будет его в этом поддерживать. В подписанном вчера соглашении нет пункта, который декларировал бы, что Нагорный Карабах войдет в состав Азербайджана.

Сейчас начнется большая политическая игра между Турцией и Россией. Нагорный Карабах – один элемент политической игры между РФ и Турцией. А второй – это Сирия и Ливия. У Эрдогана в следующем году выборы. Он несколько лет назад проиграл оппозиции Стамбул. И теперь накануне выборов должен выглядеть сильным. Эрдоган заявлял, что мы идем до победного конца в Нагорном Карабахе, но эта цель так и не достигнута. Как считаете, оппозиция будет по этому поводу возмущаться? Безусловно. У Эрдогана выборы на носу, ему нужна 100-процентная победа. Без вариантов. Но пока о Турции никто не говорит, а без нее ситуация в Нагорном Карабахе не разрешится.

Еще один аспект – участие Ирана. Все последние дни первые лица Ирана однозначно заявляют, что Нагорный Карабах – территория Азербайджана, и армянские войска должны выйти. С такими заявлениями выступил глава парламента Ирана и верховный лидер Ирана аятола Хамени. И это существенный момент. Так что сейчас Россия, вводя миротворцеd, загоняет себя в ярмо из которого выйти практически невозможно.

– Сможет ли Турция согласиться с текущим статусом?

– Сомневаюсь. Но пока мы не услышим заявление Эрдогана, ничего не прояснится. Эрдоган – копия Путина. Такой же агрессивный во внешней политике человек. Но если Путин еще может поиграть и пойти на уступки, то Эрдоган уступать нигде ничего не намерен – ни по Сирии, ни по Ливии, ни по Греции, ни по курдам... Ни по каким горячим точкам он не идет на встречу. Он воссоздает, так сказать, Турецкий халифат. И нахождение России на Южном Кавказе не устроит Эрдогана и Турцию. Поэтому, на мой взгляд, это не конец, а только начало. Приостановка боевых действий в Нагорном Карабахе только предваряет последующую политическую игру.

В чем ситуация сходна с украинской? Россияне говорят, на Донбассе "их там нет", но она снабжает боевиков вооружением и боеприпасами. Оказавшись в Нагорном Карабахе, будет ли она снабжать армянских военных? При возникновении боевых действий между Арменией и Азербайджаном (боюсь они неизбежны), какой будет роль России? Поступит как в Украине – поддержит армян и будет говорить, что "их там нет"? Вопрос открыт.

Как по мне, если бы в Нагорный Карабах зашел миротворческий контингент России и Турции, мы могли бы говорить о наступлении долгосрочного мира. Отсутствие Турции на этих переговорах говорит о том, что до мира далеко. Однозначно, конец войны еще не наступил.

Пашиняна снесут – нет сомнений. Сдачу Нагорного Карабаха ему не простят

– Сразу после подписания соглашения в Армении начались беспорядки. Сможет ли власть удержать ситуацию в стране под контролем после такого поражения?

– Армяне сидели на лаврах победителей и считали, что Нагорный Карабах у них навсегда. А Азербайджан все последнее время закупал современную военную технику в Турции, Израиле, России, готовил своих военных специалистов в Турции, сам занимался изготовлением беспилотников.

Армения была уверена: раз они входят в ОДКБ, то их защитят. Но Россия не стала их защищать, в том числе по политическим причинам. Премьер-министр Никол Пашинян выдавил друзей российского президента Владимира Путина из Армении и называл в свое время российского президента земляным червяком. Поэтому Путин и не стал помогать Пашиняну. Сдача Карабаха приведет к изменению политического рельефа в самой Армении. Пашиняна снесут – нет сомнений. Сдачу Нагорного Карабаха ему не простят.

Президент в Армении – номинальная единица, которая ничего не решает. Вся власть у премьер-министра. Протестующие требуют войны до победного конца.

Сейчас в Армении происходят протесты, люди захватывают правительственные здания – Кабинета министров, парламент. Неизбежно вскоре у власти в Армении станут пророссийские деятели. Обратите внимание, что требуют восставшие: отказаться от соглашения и воевать до последнего солдата, до победы. Сможет ли Россия удержать Армению от активных действий? Сомневаюсь.

Говорить: "Подождите, они потом сами вернутся", глупо. Никто никогда не возвращается



– Может ли Украина извлечь какой-то урок, глядя на историю Нагорного Карабаха?

– Конечно. Карабахская проблема решалась 28 лет. Решалась минской подгруппой, как и наша проблема с оккупированным Донбассом. Внешние игроки, участвовавшие в процессе, ничего не достигли, подтвердив, что политический путь – это фантастика. А в реальности проблема разрешилась только военным путем.

И, как по мне, важный урок один: не надо ждать, надо, прежде всего, наводить порядок в стране, упорядочивать законодательство, поднимать экономику, модернизировать свои вооруженные силы и освобождать свои территории. Другого пути нет. Ждать, пока либо шах умрет, либо ишак сдохнет, не стоит. Это путь в никуда. Говорить: "Подождите, они потом сами вернутся", глупо. Никто никогда не возвращается. Землю надо возвращать, и делается это вооруженным путем, что и подтвердил опыт Азербайджана.

Есть поговорка: спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Если мы сами себе поможем, не сделаем мощное государство, мощное войско, как у Азербайджана, никто нас не спасет. Нет хороших дядей, которые за нас заступятся. У каждой страны в мире есть свои личные интересы. Возьмите ту же карабахскую подгруппу, куда вошли США, Франция, Россия. Проблемы индейцев (извините, Азербайджана и Армении) их по большому счету не волновали. Часть французских кампаний спокойно на территории оккупированного Нагорного Карабаха добывали редкоземельные ископаемые. Вот такой была защита интересов.

Надо дать ответ на главный вопрос: Донбасс и Крым – это наша земля или нет? Они принадлежат всему украинскому народу. Их судьба не зависит от конкретной фамилии президента. Никто не может решать, оставить их или дарить кому-то. А раз это земля наша, значит надо создавать суперсовременные передовые вооруженные силы и защищать ее.