МИД Турции поздравил Азербайджан с победой "на поле и за столом переговоров"

Азербайджан добился значительных успехов на поле боя и за столом переговоров, подчеркнул министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя подписание заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Глава министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в Twitter поздравил Азербайджан с подписанием заявления о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

"Азербайджан добился значительных успехов на поле [боя] и за столом переговоров. Я от всего сердца поздравляю его с этим успехом. Мы останемся одной нацией, одним сердцем с нашими азербайджанскими братьями", – написал он.

Can #Azerbaycan sahada ve masada önemli bir kazan * m elde etti. Bu kutlu ba * ar * y * yürekten tebrik ediyorum. Can Azerbaycanl * karde * lermizle tek, millet, tek yürek olmaya devam edece * iz. — Mevlüt Çavu * o * lu (@MevlutCavusoglu) November 10, 2020

В ночь с 9-го на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Документ, кроме прочего, предусматривает ввод российских миротворцев на территорию Карабаха и обязательство Еревана вернуть Азербайджану Кельбаджарский и Лачинский районы, находящиеся в так называемой Нагорно-Карабахской республике.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимальной выгодный" для Баку.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

9 ноября представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находятся на подступах к столице Карабаха Степанакерту.