Армяне сжигают дома и магазины в Нагорном Карабахе, чтобы они не достались азербайджанцам – СМИ

Жители районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики, которые, в соответствии с трехсторонним заявлением Армении, Азербайджана и России должны быть переданы азербайджанской стороне, сжигают свои дома. Видеозаписи и фотоматериалы инцидентов опубликовала "Русская служба ВВС" в Twitter.
“Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома”, – сказано в одном из постов ВВС.
Армяне, живущие в окружающих Нагорный Карабах районах, которые скоро должны перейти под контроль Азербайджана, массового бегут оттуда, некоторые при этом поджигают свои дома. pic.twitter.com/dA7jnZBAG6— bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020
Журналисты наблюдали на дороге, связывающей Кельбаджарский район с Арменией, грузовики, загруженные домашними вещами, легковые автомобили с навьюченными на них шкафами и холодильниками, и даже коров и овец, которых перегоняли в сторону Армении.
Би-би-си наблюдала на дороге, связывающей Кельбаджарский район с Арменией, грузовики, полностью загруженные домашним скарбом, легковушки с навьюченными на них шкафами и холодильниками и даже коров и овец, которых армяне перегоняли в сторону Армении.— bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020
"Вдоль дорог люди грузили вещи, в одном месте даже разбирали ресторан, причем грузили в машину не только оборудование ресторана, но и окна и двери", – сказано в одном из сообщений.
Вдоль дорог люди грузили вещи, в одном месте даже разбирали ресторан, причем грузили в машину не только оборудование ресторана, но и окна и двери.— bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020
В нескольких местах корреспонденты ВВС видели горящие дома. Их владельцы сказали, что лучше сожгут их, чем оставят азербайджанцам.
А в нескольких местах корреспонденты Би-би-си видели горящие дома. Их владельцы сказали, что лучше сожгут их чем оставят азербайджанцам. pic.twitter.com/DRCgHRRlOv— bbcrussian (@bbcrussian) November 12, 2020
Российское агентство "Интерфакс" пишет, что жители Лачинского, Кельбаджарского, Агдамского районов, перед тем как покинуть территории, сжигают свои дома, магазины, другие постройки.
Некоторые пользователи Twitter разместили у себя на страницах видеофакты сжигания домов.