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Евросоюз предоставил Армении и Азербайджану почти €1 млн гуманитарной помощи

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать режим прекращения огня. Пострадавшим от конфликта мирным жителям Евросоюз уже выделил почти €1 млн.

Боррель говорит, что Евросоюз стремится к устойчивому миру и процветающему развитию всего Южного Кавказа
Боррель говорит, что Евросоюз стремится к устойчивому миру и процветающему развитию всего Южного Кавказа
Фото: EPA

Евросоюз выделил уже почти €1 млн помощи пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе и готов обеспечить дальнейшую гуманитарную поддержку мирных жителей. Об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбу Мнацаканяну и Джейхуну Байрамову во время телефонных разговоров в четверг, 12 ноября. Сообщение по итогам диалога Борреля опубликовала пресс-служба Евросоюза.

Глава дипломатии ЕС указал сторонам на необходимость соблюдать режим прекращения огня. В этом случае оно может стать первым шагом к всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта путем переговоров, отметил Боррель.

Он также подчеркнул важность соблюдения принципов международного гуманитарного права и защиты культурного наследия.

"Боррель подчеркнул приверженность ЕС поддерживать установленный формат под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Он подтвердил, что Европейский союз, в том числе через специального представителя ЕС на Южном Кавказе и делегации ЕС, и он лично, готовы внести вклад в эти усилия и в реализацию соглашений, ведущих к устойчивому миру и процветающему развитию всего Южного Кавказа", – сказано в сообщении.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами. 11 ноября в аэропорту Эребуни приземлился самолет с командованием российских миротворческих сил.

Алиев говорил о размещении турецких миротворцев в регионе. По его словам, миротворческая миссия будет проводиться совместно Россией и Турцией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что достигнутые договоренности об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не предусматривают появления там турецких миротворцев. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что в Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев.

Теги: Владимир Путин, ОБСЕ, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, Европейский союз, Жозеп Боррель, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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