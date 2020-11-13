Евросоюз предоставил Армении и Азербайджану почти €1 млн гуманитарной помощи

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать режим прекращения огня. Пострадавшим от конфликта мирным жителям Евросоюз уже выделил почти €1 млн.

Боррель говорит, что Евросоюз стремится к устойчивому миру и процветающему развитию всего Южного Кавказа Фото: EPA

Евросоюз выделил уже почти €1 млн помощи пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе и готов обеспечить дальнейшую гуманитарную поддержку мирных жителей. Об этом Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбу Мнацаканяну и Джейхуну Байрамову во время телефонных разговоров в четверг, 12 ноября. Сообщение по итогам диалога Борреля опубликовала пресс-служба Евросоюза.

Глава дипломатии ЕС указал сторонам на необходимость соблюдать режим прекращения огня. В этом случае оно может стать первым шагом к всеобъемлющему и устойчивому урегулированию конфликта путем переговоров, отметил Боррель.

Он также подчеркнул важность соблюдения принципов международного гуманитарного права и защиты культурного наследия.

"Боррель подчеркнул приверженность ЕС поддерживать установленный формат под руководством сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Он подтвердил, что Европейский союз, в том числе через специального представителя ЕС на Южном Кавказе и делегации ЕС, и он лично, готовы внести вклад в эти усилия и в реализацию соглашений, ведущих к устойчивому миру и процветающему развитию всего Южного Кавказа", – сказано в сообщении.