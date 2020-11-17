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Азербайджан пригрозил Армении международными судами за разрушения в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армянские войска разрушили жилые дома и школы в центре города Джабраил. Он сказал, что разрушения осмотрят представители международных организаций и эксперты.

Азербайджан намерен добиться компансаций за разрушения в Кельбеджарском районе Нагорного Карабаха
Азербайджан намерен добиться компансаций за разрушения в Кельбеджарском районе Нагорного Карабаха
Фото: ЕРА

Азербайджан будет добиваться от Армении возмещения ущерба в Джабраильском и Кельбаджарском районах Нагорного Карабаха, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова цитирует агентство "Интерфакс-Азербайджан" по итогам визита в Джабраильский район (юго-запад Азербайджана).

В центре города Джабраил армянские войска разрушили жилые дома, школы и общественные здания, сказал Алиев и пригрозил международными судами.

По его словам, на места разрушений прибудут международные организации и эксперты. Они рассчитают нанесенный урон за последние 30 лет.  

Алиев отметил, что Азербайджан будет добиваться возмещения за разрушения, устроенные армянским населением при выходе из Кельбеджарского района.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление о прекращении войны в Карабахе.

По его условиям Армения должна до 20 ноября освободить Кельбаджарский и Агдамский районы, а также территории в Газахском районе, а до 1 декабря – Лачинский район, сказано в тексте заявления, которое опубликовано на сайте Кремля. В частности, 20 ноября ожидается вывод вооруженных сил Армении из Агдама, а к 1 декабря – из Лачина.

Позже Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

После принятия заявления появились сообщения о том, что армяне массового бежали из районов Нагорного Карабаха, переходящих  под контроль Азербайджану. Некоторые при этом поджигали свои дома.

Теги: Владимир Путин, военные, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, Ильхам Алиев, обстрелы, разрушения, Никол Пашинян, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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