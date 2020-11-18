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Перед бегством из Карабаха армяне выкапывают гробы с умершими родственниками

Армяне, которые уходят из Нагорного Карабаха после заключения соглашения о судьбе региона, увозят гробы с усопшими родственниками вместе с другим имуществом.

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Армяне Карабаха говорят, что боятся глумления над могилами родственников
Армяне Карабаха говорят, что боятся глумления над могилами родственников
Скриншот: Sputnik Армения / YouTube

Некоторые армяне, проживающие в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха, который после подписания трехстороннего соглашения должен быть передан Азербайджану, перед бегством с родины выкапывают гробы с умершими родственниками, чтобы забрать их с собой. Об этом говорится в сюжете агентства "Sputnik Армения".

"Нет смысла оставлять здесь [останки]. Если бы мы знали, что кладбища останутся нетронутыми – другое дело, но завтра придут другие люди, и мы не знаем, что они сделают с памятниками и могилами. Мы не знаем, что будет", – рассказывает один из жителей. 

На кадрах видно, как гроб достают, упаковывают его в полиэтиленовый пакет и грузят в автомобиль.

ВИДЕО
Видео: Sputnik Армения / YouTube

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

По условиям соглашения, Армения должна до 20 ноября освободить Кельбаджарский и Агдамский районы, а также территории в Газахском районе, а до 1 декабря – Лачинский район, сказано в тексте заявления, которое опубликовано на сайте Кремля. В частности, 20 ноября ожидается вывод вооруженных сил Армении из Агдама, а к 1 декабря – из Лачина.

Позже Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

После принятия заявления появились сообщения о том, что армяне массового бежали из районов Нагорного Карабаха, переходящих  под контроль Азербайджану. Некоторые при этом поджигали свои дома.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, кладбище, имущество, могила
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