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Парламент Турции поддержал инициативу Эрдогана отправить в Карабах турецких военных

16 ноября президент Турции Реджеп Эрдоган обратился в парламент страны с просьбой разрешить отправку турецких военных в Нагорный Карабах. На следующий день законодательный орган страны эту инициативу одобрил.

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Депутаты парламента Турции одобрили указ Эрдогана
Депутаты парламента Турции одобрили указ Эрдогана
Фото: ЕРА

Парламент Турции сегодня одобрил предложение президента Реджепа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Накануне турецкий президент обратился к парламенту с этой просьбой. В тексте проекта он указал: "Привлекалось внимание к условиям совместного заявления по Нагорному Карабаху, а также требованию официального Баку по формированию совместного центра Турции и РФ по мониторингу за режимом прекращения огня".

В центре будут действовать военнослужащие, а при необходимости – гражданские специалисты. Работа центра будет направлена на обеспечение мира и стабильности в регионе "в свете шагов по обеспечению территориальной целостности Азербайджана".

Эрдоган подчеркнул, что отправка военных в Азербайджан соответствует национальным интересам Турции.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия будут определяться администрацией президента, срок действия миссии определен одним годом.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами. 11 ноября в аэропорту Эребуни приземлился самолет с командованием российских миротворческих сил.

Алиев говорил о размещении турецких миротворцев в регионе. По его словам, миротворческая миссия будет проводиться совместно Россией и Турцией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что достигнутые договоренности об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не предусматривают появления там турецких миротворцев. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что в Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев. При этом 10 ноября у Алиева обнародовали видеозапись разговора с Путиным, в которой первый говорит о совместной миротворческой миссии России и Турции, а Путин это заявление никак не комментирует.

17 ноября Путин подтвердил, что режим прекращения огня в Карабахе будут контролировать российские и турецкие представители.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, Нагорный Карабах, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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