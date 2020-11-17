Алиев отказал Карабаху в особом статусе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне Нагорного Карабаха являются гражданами Азербайджана.

Алиев: Мы не позволили создать второе армянское государство, ни о каком статусе [Нагорного Карабаха] и речи не может идти Фото: president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о неприемлемости какого-либо статуса для Нагорного Карабаха. Об этом он сказал 16 ноября во время посещения Физулинского района в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Алиева.

"Мы восстановили нашу территориальную целостность, прогнали оккупантов с оккупированных территорий, не позволили создать второе армянское государство, ни о каком статусе [Нагорного Карабаха] и речи не может идти. Есть единое Азербайджанское государство. Есть многонациональное, многоконфессиональное, прогрессивное Азербайджанское государство", – подчеркнул он.

Алиев отметил, что все армяне9-, проживающие в Карабахе, являются гражданами Азербайджана.

"Сепаратистские руководители Нагорного Карабаха – трусы. Проживающие там армяне, проживающие в Армении армяне видели их трусливость. Сколько людей дезертировало. Главарь их хунты прятался в бункере, не мог даже и носа высунуть наружу", – добавил президент Азербайджана.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление о прекращении войны в Карабахе.

По его условиям Армения должна до 20 ноября освободить Кельбаджарский и Агдамский районы, а также территории в Газахском районе, а до 1 декабря – Лачинский район, сказано в тексте заявления, которое опубликовано на сайте Кремля. В частности, 20 ноября ожидается вывод вооруженных сил Армении из Агдама, а к 1 декабря – из Лачина.

Позже Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

После принятия заявления появились сообщения о том, что армяне массового бежали из районов Нагорного Карабаха, переходящих под контроль Азербайджану. Некоторые при этом поджигали свои дома.