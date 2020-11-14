В Армении назвали число погибших в Нагорном Карабахе

В Армении заявили, что в войне за Нагорный Карабах погибло более 2 тыс. человек. При этом окончательное число жертв еще неизвестно, так как продолжается процесс обмен телами с Азербайджаном.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт Фото: EPA

Судмедэкспертиза Армении подтвердила 2317 погибших военнослужащих в Нагорном Карабахе. Об этом пресс-секретарь минздрава Армении Алина Никогосян написала на своей странице в Facebook

"На сегодняшний день наша судебно-медицинская служба обследовала трупы 2317 погибших военнослужащих, в том числе неопознанных", – отметила она.

При этом она подчеркнула, это окончательное число погибших пока неизвестно, так как процесс обмена телами погибших между Арменией и Азербайджаном продолжается.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.