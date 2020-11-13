Победа Путина в Нагорном Карабахе должна вызвать тревогу в Украине – Аслунд

Эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что президент России Владимир Путин одержал победу в Нагорном Карабахе, которая может изменить геополитический баланс на постсоветском пространстве в его пользу.

Аслунд: Урок мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией заключается в том, что правит военная сила Фото: ЕРА

Посредничеством между Азербайджаном и Арменией президенту России Владимиру Путину удалось расширить военное присутствие РФ в стратегически важном регионе Южного Кавказа. Такое мнение высказал 11 ноября старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, оно опубликовано на сайте Атлантического совета.

По мнению эксперта, Путин одержал значительную победу в Нагорном Карабахе, что угрожает изменить геополитический баланс на всем постсоветском пространстве в его пользу.

"Что особенно важно: он сделал это, не встретив сопротивления Запада. Этот необузданный прогресс должен вызвать тревогу и в других бывших советских республиках, таких как Украина, Беларусь и Молдова", – сказано в сообщении.

Аслунд считает, что урок мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией заключается в том, что в мире правит военная сила.

"За считанные недели применение силы привело к тому, что не удалось осуществить десятилетиями дипломатии. Единственными двумя важными международными игроками в регионе Южного Кавказа являются Россия и Турция. Соединенные Штаты ушли в отпуск, а Евросоюз – это бумажный тигр без войск", – отметил Аслунд.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.