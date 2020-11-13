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Победа Путина в Нагорном Карабахе должна вызвать тревогу в Украине – Аслунд

Эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд считает, что президент России Владимир Путин одержал победу в Нагорном Карабахе, которая может изменить геополитический баланс на постсоветском пространстве в его пользу.

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Аслунд: Урок мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией заключается в том, что правит военная сила
Аслунд: Урок мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией заключается в том, что правит военная сила
Фото: ЕРА

Посредничеством между Азербайджаном и Арменией президенту России Владимиру Путину удалось расширить военное присутствие РФ в стратегически важном регионе Южного Кавказа. Такое мнение высказал 11 ноября старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, оно опубликовано на сайте Атлантического совета.

По мнению эксперта, Путин одержал значительную победу в Нагорном Карабахе, что угрожает изменить геополитический баланс на всем постсоветском пространстве в его пользу.

"Что особенно важно: он сделал это, не встретив сопротивления Запада. Этот необузданный прогресс должен вызвать тревогу и в других бывших советских республиках, таких как Украина, Беларусь и Молдова", – сказано в сообщении.

Аслунд считает, что урок мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией заключается в том, что в мире правит военная сила.

"За считанные недели применение силы привело к тому, что не удалось осуществить десятилетиями дипломатии. Единственными двумя важными международными игроками в регионе Южного Кавказа являются Россия и Турция. Соединенные Штаты ушли в отпуск, а Евросоюз – это бумажный тигр без войск", – отметил Аслунд.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами. 11 ноября в аэропорту Эребуни приземлился самолет с командованием российских миротворческих сил.

Алиев говорил о размещении турецких миротворцев в регионе. По его словам, миротворческая миссия будет проводиться совместно Россией и Турцией.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что достигнутые договоренности об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе не предусматривают появления там турецких миротворцев. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что в Нагорном Карабахе не будет турецких миротворцев.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Турция, Кавказ, Андерс Аслунд, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, дипломаты, Евросоюз, Atlantic Council, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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