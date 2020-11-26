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Сенат Франции предложил принять резолюцию о независимости Нагорного Карабаха. Азербайджан посчитал документ "клочком бумаги"

Резолюция Сената Франции осуждает военную агрессию Азербайджана при поддержке Турции и призывает оказать гуманитарную помощь мирным жителям Нагорного Карабаха.

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Документ осуждает "военную агрессию" Азербайджана в Нагорном Карабахе
Документ осуждает "военную агрессию" Азербайджана в Нагорном Карабахе
Фото: ЕРА

Сенат Франции (верхняя палата парламента) предложил принять резолюцию о признании независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Документ опубликовали на сайте Сената 26 ноября. 

Резолюция призывает правительство Франции признать Нагорно-Карабахскую республику и использовать это как инструмент в переговорах по установлению устойчивого мира, говорится в сообщении Сената.

В тексте резолюции указывается, что ее предложили с учетом статьи 34–1 Конституции Франции, Североатлантического договора от 1949 года, соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 12 мая 1994 года и соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года (подписанного президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном).

Сенат осуждает "военную агрессию" Азербайджана при поддержке Турции. Резолюция призывает правительство Франции оказать гуманитарную помощь мирным жителям Нагорного Карабаха и потребовать расследования военных преступлений, совершенных в регионе.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 25 ноября заявил в комментарии 1news.az, что эта резолюция для Азербайджана – лишь "клочок бумаги". Решение Сената азербайджанский политик счел провокационным. Он отметил "традиционную поддержку Армении французскими политическими кругами".

Пашинян сегодня в своем Facebook назвал принятие резолюции "историческим решением".

https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/posts/2823296097990767

"Международное признание Арцаха [Нагорного Карабаха] входит в международную повестку дня”, – отметил он.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

Пашинян, Алиев и Путин в ночь на 10 ноября подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

Теги: Турция, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, резолюция, Никол Пашинян, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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