ГОРДОН
 
 
МИР

Совет Федерации разрешил Путину вводить российских военных в Нагорный Карабах. Они там с 10 ноября

Прошение президента России Владимира Путина разрешить ввод с 10 ноября в Нагорный Карабах российских миротворцев поддержали все члены Совета Федерации, которые участвовали в голосовании.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прошение Путина поддержали 129 сенаторов
Прошение Путина поддержали 129 сенаторов
Фото: Совет Федерации / Facebook

18 ноября российский Совет Федерации разрешил вводить миротворцев из РФ на территорию Нагорного Карабаха. Об этом проинформировал сайт ведомства.

Прошение об этом в Совет Федерации направил президент Владимир Путин.

"Президент России внес в Совет Федерации предложение о принятии постановления о согласии о направлении в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования вооруженных сил РФ с необходимым вооружением, военной и специальной техникой. (...) Постановление об использовании вооруженных сил Российской Федерации сенаторами было принято единогласно", – говорится в сообщении.

"Медуза" пишет, что в голосовании принимали участие 129 сенаторов.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что именно "ввод миротворческих сил сыграл ключевую роль в остановке боевых действий" в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами. 11 ноября в аэропорту Эребуни приземлился самолет с командованием российских миротворческих сил.

Алиев говорил о размещении турецких миротворцев в регионе. По его словам, миротворческая миссия будет проводиться совместно Россией и Турцией.

17 ноября Путин подтвердил, что режим прекращения огня в Карабахе будут контролировать российские и турецкие представители.

Теги: Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Нагорный Карабах, Совет Федерации, миротворцы, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
Самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии People стал Майкл Б. Джордан
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
"Фото с малышом", "Сходство один в один", "Дети Тарзана из прошлой жизни". Подписчики мужа Королевой бурно обсуждают его снимки без жены
Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ
Вайнштейн в тяжелом состоянии перемещен в тюремный изолятор. Врачи подозревают COVID-19 – СМИ
  Sestra. Брежнева в новом клипе исполнила зажигательные танцы вместе с 19-летней дочерью. Видео
  Sestra. Брежнева в новом клипе исполнила зажигательные танцы вместе с 19-летней дочерью. Видео
Василиса Фролова ждет первенца
Василиса Фролова ждет первенца
"Потрясающее зрелище", "Самая красивая женщина". 46-летняя Бекхэм выставила на обозрение откровенное декольте
"Потрясающее зрелище", "Самая красивая женщина". 46-летняя Бекхэм выставила на обозрение откровенное декольте
"Тема, на которую говорить стыдно". Melovin на камеру сбрил брови
"Тема, на которую говорить стыдно". Melovin на камеру сбрил брови
Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения
Девушка "танцующего миллионера" Вакки показала живот после кесарева сечения
Участница дуэта Anna Maria три года скрывала, что стала мамой
Участница дуэта Anna Maria три года скрывала, что стала мамой
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
  "Тимма-Седоков. Мы часа три смеялись". После свадьбы Седокова заявила о намерении поменять фамилию
"Лучший друг и сосед по комнате". Дуглас обнародовал совместное фото с Де Вито
"Лучший друг и сосед по комнате". Дуглас обнародовал совместное фото с Де Вито
Полякова стала звездным детективом в шоу "Маска"
Полякова стала звездным детективом в шоу "Маска"
"Валерий, мы с тобой". Барац поддержал бойкот новогодних программ, инициированный Меладзе
"Валерий, мы с тобой". Барац поддержал бойкот новогодних программ, инициированный Меладзе
Продюсер "Танцев со звездами" показал закулисье шоу
Продюсер "Танцев со звездами" показал закулисье шоу
"Нам кайфово". Пугачева поделилась селфи с Галкиным
"Нам кайфово". Пугачева поделилась селфи с Галкиным
Tarabarova поделилась совместным снимком с дочерью
Tarabarova поделилась совместным снимком с дочерью
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
С челкой и завитыми волосами. Тимошенко продемонстрировала новую прическу
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
Кошевой рассказал, из-за чего решил отрастить волосы
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
56-летняя Байрак в нижнем белье засветила тату в неожиданном месте
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"У нас с Настей есть ребенок". Витер прокомментировал отношения с Каменских
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
"Судя по фото, у меня девочка!". Подольская показала новорожденного ребенка
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
Отдельная комната и никаких укачиваний. Жена Петросяна рассказала, как укладывает девятимесячного сына спать
  "Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
"Такая мама мне не нужна". Сын блогера, которая сняла видео с мастурбирующим Дзюбой, намерен изменить фамилию
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS