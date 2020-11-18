Совет Федерации разрешил Путину вводить российских военных в Нагорный Карабах. Они там с 10 ноября

Прошение президента России Владимира Путина разрешить ввод с 10 ноября в Нагорный Карабах российских миротворцев поддержали все члены Совета Федерации, которые участвовали в голосовании.

18 ноября российский Совет Федерации разрешил вводить миротворцев из РФ на территорию Нагорного Карабаха. Об этом проинформировал сайт ведомства.

Прошение об этом в Совет Федерации направил президент Владимир Путин.

"Президент России внес в Совет Федерации предложение о принятии постановления о согласии о направлении в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования вооруженных сил РФ с необходимым вооружением, военной и специальной техникой. (...) Постановление об использовании вооруженных сил Российской Федерации сенаторами было принято единогласно", – говорится в сообщении.

"Медуза" пишет, что в голосовании принимали участие 129 сенаторов.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что именно "ввод миротворческих сил сыграл ключевую роль в остановке боевых действий" в Нагорном Карабахе.

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

К утру 10 ноября минобороны РФ отправило в Нагорный Карабах 10 военно-транспортных самолетов Ил-76 с миротворцами. 11 ноября в аэропорту Эребуни приземлился самолет с командованием российских миротворческих сил.

Алиев говорил о размещении турецких миротворцев в регионе. По его словам, миротворческая миссия будет проводиться совместно Россией и Турцией.

17 ноября Путин подтвердил, что режим прекращения огня в Карабахе будут контролировать российские и турецкие представители.