Пашинян заявил, что в Карабах уже вернулись около 25 тыс. армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что до конца года в районы Нагорного Карабаха вернется большинство армянских жителей, покинувших регион в ходе последнего витка конфликта.

Пашинян: Я очень рад, что намечается довольно хороший поток возвращения жителей Нагорного Карабаха Фото: ЕРА

В Нагорный Карабах возвращаются армяне, которые бежали оттуда в ходе последнего витка конфликта, начавшегося в сентябре этого года. Об этом в интервью российскому агентству ТАСС сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Видео обнародовано 24 ноября в YouTube-канале агентства.

По словам Пашиняна, в Карабах вернулись уже около 25 тыс. армян.

"Я очень рад, что намечается довольно хороший поток возвращения жителей Нагорного Карабаха", – сказал армянский премьер. Он выразил надежду, что до конца года большинство жителей региона вернутся.

Пашинян отметил, что многие дома там были разрушены, потому необходимо помочь людям, которые возвращаются на родину.

Он пояснил, что в совместном заявлении РФ, Армении и Азербайджана предусмотрено возвращение этих людей в свои дома в районах Нагорного Карабаха.

По данным британского журналиста Томаса де Ваала, в 1991–1994 годах приблизительно 500 тыс. азербайджанцев, жителей Нагорного Карабаха и прилегающих районов, были изгнаны из своих домов, а из приграничных районов бежали около 30 тыс. азербайджанцев.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября Пашинян, Алиев и Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

После принятия заявления появились сообщения о том, что армяне массово бежали из районов Нагорного Карабаха, переходящих под контроль Азербайджану. Некоторые при этом поджигали свои дома.