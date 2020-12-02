За годы конфликта в Нагорном Карабахе регион покинуло более 600 тыс. азербайджанцев – ООН

В советские времена население Нагорного Карабаха состояло преимущественно из этнических армян, отметили в ООН.

За 26 лет Нагорный Карабах покинуло более 600 тыс. азербайджанцев. Об этом 30 ноября проинформировала Организация Объединенных Наций со ссылкой на Управление ООН по делам беженцев.

"Согласно имеющимся данным, более 600 тыс. этнических азербайджанцев были вынуждены покинуть Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана после соглашения о прекращении огня, подписанного между воюющими сторонами в 1994 году", – говорится в сообщении.

По данным организации, в советские времена прилегающие к Нагорному Карабаху районы населяли преимущественно этнические азербайджанцы. В самом Нагорном Карабахе, согласно переписи 1989 года, 77% были этническими армянами.

"Исключение составлял лишь нагорно-карабахский город Шуша, который на 92% был населен этническими азербайджанцами. (...) Все минувшие годы азербайджанские внутренние переселенцы проживали в Баку, Физули и Сумгаите, а также других местах в Азербайджане", – отметили в ООН.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября представителя Армении, Азербайджана и России (как посредник) подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещаются 1960 российских миротворцев.

Премьер Армении Никол Пашинян говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку.