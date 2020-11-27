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Правительство Франции не признает самопровозглашенную республику Карабах – заявление

В ответ на резолюцию французского Сената о признании независимости Нагорного Карабаха в министерстве иностранных дел Франции напомнили, что официальная позиция французского правительства – непризнание самопровозглашенной республики.

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В МИД заявили, что Франция намерена добиться прочного урегулирования конфликта в Карабахе
В МИД заявили, что Франция намерена добиться прочного урегулирования конфликта в Карабахе
Фото: depositphotos.com

Правительство Франции не признает самопровозглашенную республику Нагорный Карабах. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции, сделанном после того, как Сенат страны принял резолюцию, призывающую власти Франции признать независимость Карабаха.

В заявлении, обнародованном 26 ноября, говорится, что непризнание самопровозглашенной республики – это официальная позиция французского правительства.

"Наша ответственность в качестве сопредседателя минской группы ОБСЕ заключается в выработке путем переговоров решения по урегулированию нагорнокарабахского конфликта, в частности по вопросу будущего статуса Нагорного Карабаха. Исход этих переговоров не может быть определен заранее и в одностороннем порядке. Сегодня нашим приоритетом должно стать обеспечение безопасного возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта, происходившего в последние недели. В своем выступлении в Сенате государственный секретарь также отметил, что на сегодняшний день Нагорный Карабах не был признан ни одним государством", – говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Франция намерена добиться прочного урегулирования конфликта с учетом требований безопасности и достоинства народов региона.

"Франция будет и впредь прилагать все усилия для стабилизации ситуации на Южном Кавказе. Она продолжит работу в соответствующих рамках сопредседательства минской группы, чтобы достичь результатов по всем параметрам, которые предстоит согласовать вслед за заключением 9 ноября соглашения о прекращении огня, в частности в отношении вывода иностранных наемников, переброшенных в ходе конфликта, и защиты исторического и культурного наследия региона", – отмечается в документе.

В Азербайджане резолюцию Сената Франции о независимости Нагорного Карабаха назвали "клочком бумаги". Там отметили, что французские политические круги традиционно поддерживают Армению. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал принятие резолюции "историческим решением".

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

Пашинян, Алиев и Путин в ночь на 10 ноября подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

Теги: МИД, Франция, правительство, Нагорный Карабах, независимость, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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