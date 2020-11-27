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В Армении нашли мертвого российского военного

Мертвого российского военного обнаружил его сослуживец. Следов насильственной смерти на его теле не нашли, сообщили в пресс-службе Южного военного округа России.

1960 российских миротворцев разместят вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
1960 российских миротворцев разместят вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
Фото: EPA

В Армении нашли тело российского военнослужащего по месту проживания вне воинской части. Об этом рассказали агентству "Интерфакс" в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) России 26 ноября.

Мертвого солдата обнаружил его сослуживец. Комиссия командования военной базы ЮВО в Армении вместе с правоохранителями проводит расследование по факту смерти контрактника, говорится в сообщении.

По данным Южного военного округа, следов насильственной смерти на теле военного не обнаружили. Обстоятельства произошедшего уточняются.

102-я российская военная база дислоцируется во втором по величине армянском городе Гюмри Ширакской области на основе Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года, пишет ТАСС

Численность личного состава базы – около 5 тыс. человек. Согласно подписанным соглашениям, российские военные будут находиться в Армении минимум до 2044 года. В состав базы входят мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. На их вооружении состоят боевые машины пехоты, танки и зенитно-ракетные комплексы С-300В.

Российские военные участвуют в миротворческой операции в зоне нагорно-карабахского конфликта на основании подписанного в ночь на 10 ноября заявления о прекращении войны в Карабахе премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером России Владимиром Путиным. Условия соглашения предусматривают размещение вдоль линии соприкосновения 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

По состоянию на 16 ноября Россия отправила в Нагорный Карабах 140 самолетов со своими миротворцами. СМИ писали, что российские миротворцы разместили реактивные системы залпового огня "Град" в наземном коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом. 

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

Пашинян говорил, что решение подписать заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

Теги: Россия, военные, Армения, Нагорный Карабах, военная база, Гюмри, сотрудничество, российские военные, столкновения в Нагорном Карабахе (2020)
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