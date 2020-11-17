Российские миротворцы привезли в Карабах "Грады" – СМИ

Россия разместила реактивные системы залпового огня в наземном коридоре, который она контролирует между Арменией и Нагорным Карабахом в качестве миротворческой миссии, сообщило агентство Reuters.

По состоянию на 16 ноября Россия отправила в Нагорный Карабах 140 самолетов со своими миротворцами Фото: ЕРА

Российские миротворцы разместили реактивные системы залпового огня "Град" в наземном коридоре между Арменией и Нагорным Карабахом, который они контролируют в соответствии с трехсторонним соглашением. Об этом сообщает Reuters.

Репортеры агентства видели в Лачинском коридоре, который проходит от окраины Армении до анклава на территории Азербайджана, две установки "Град" на грузовиках. Reuters отмечает, что эта система "советских времен" может выпустить 40 ракет примерно за 20 секунд.

Оба "Града" были укомплектованы российскими экипажами, военнослужащие подтвердили агентству, что они из России. У одной из установок был российский военный номерной знак с региональным кодом 94, что указывает на его принадлежность к Закавказскому военному округу.

Журналисты Reuters также заметили в этом районе российский танк.

Агентство напоминает, что в РФ говорили: вооруженных миротворцев будут сопровождать бронетранспортеры и другая техника. О ракетных системах в этой связи не упоминалось.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и лидер России Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны в Карабахе. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместят 1960 российских миротворцев, 90 бронетранспортеров, 380 военных и специальных автомобилей.

Премьер Армении говорил, что это решение было для него крайне тяжелым, но безальтернативным. Алиев подчеркнул, что Пашиняна "вынудили" подписать документ, "максимально выгодный" для Баку. После подписания договоренностей об урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе представители армянской оппозиции потребовали отставки Пашиняна.

По состоянию на 16 ноября, Россия отправила в Нагорный Карабах 140 самолетов со своими миротворцами.