Кельбаджарский район перешел под контроль Азербайджана

Армия Азербайджана сегодня вошла в Кельбаджарский район, который ранее занимали армянские военные. Об отсрочке до 25 ноября просила армянская сторона.

Сегодня армия Азербайджана взяла под контроль Кельбаджарский район, который находится в районе Нагорного Карабаха. Эта территория, которая граничит с Арменией, была передана азербайджанской стороне в рамках соглашения о прекращении конфликта, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России.

"Сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю весь азербайджанский народ с этим праздником", – заявил Алиев в своем обращении к народу, которое опубликовано на сайте президента.

Он напомнил, что Кельбаджарский район находился под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1993 года.

"Азербайджанский народ долгие годы ждал этого дня. Кельбаджарский район был оккупирован 2 апреля 1993 года. Невинные люди были жестоко изгнаны со своих исконных земель. Сильно повреждены исторические памятники и природа Кельбаджара", – отметил Алиев.

Он пообещал восстановить в регионе сельское хозяйство и туризм.

До карабахской войны в Кельбаджарском районе жило несколько десятков тысяч человек, в основном азербайджанцы и курды. После захвата района армянскими военными в 1993 году они стали беженцами.

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек. Азербайджан считает Нагорный Карабах оккупированной Арменией территорией.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в "масштабной провокации", обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале "стремительного контрнаступления". Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщалось о погибших и раненых военнослужащих и мирных жителях.

Военное положение ввели как в Армении, так и в отдельных районах Азербайджана. Обе страны, участвующие в конфликте, объявили мобилизацию.

Несколько раз достигались договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, но каждый раз они нарушались. 9 октября во время переговоров в Москве представители Азербайджана и Армении договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 12.00 10 октября. Однако после наступления перемирия обе стороны обвинили друг друга в его нарушении.

Представитель "властей" Нагорного Карабаха Ваграм Погосян 9 ноября сообщил, что армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики больше не контролирует ключевой город Шуша, а азербайджанские войска находились на подступах к столице Карабаха Степанакерту.

В ночь на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали трехстороннее заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

По его условиям Армения должна была до 20 ноября освободить Кельбаджарский и Агдамский районы, а также территории в Газахском районе, а до 1 декабря – Лачинский район, сказано в тексте заявления, которое опубликовано на сайте Кремля. 20 ноября вооруженные силы Армении вышли из Агдама, а к 1 декабря должны выйти из Лачина.

Позже Армения обратилась через Россию к Азербайджану с просьбой дать ей отсрочку на вывод войск и гражданского населения из Кельбаджарского района до 25 ноября.

После принятия заявления появились сообщения о том, что армяне массово бежали из районов Нагорного Карабаха, переходящих под контроль Азербайджана. Некоторые при этом поджигали свои дома.